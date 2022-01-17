《匯市走勢》聯儲局有意３月加息，美匯上周五呈單日轉向

《經濟通通訊社１７日專訊》儘管上周五美國公布的連串經濟數據均欠佳，但當天美匯指數

仍然由９４﹒６３的全日低位回升至９５﹒１７，接近全日高位９５﹒２７，日線圖呈穿頭破腳

的強烈單日轉向形態收市。

美國１２月份零售銷售按月下跌１﹒９％，跌幅遠超預期的０﹒１％，１１月升幅亦由

０﹒３％向下修訂至０﹒２％，扣除汽車及汽車後的零售銷售按月更大跌２﹒５％，按年升幅

１６﹒９５％，同樣低於１１月的１８﹒２４％。

另外，１２月份工業生產按月跌０﹒１％，預期增長０﹒３％，１１月份增長０﹒７％；

１２月份製造業產出按月亦跌０﹒３％，差過預期的增長０﹒５％及１１月份的增長０﹒６％。

軛歇根大學１月份消費者情緒指數亦降至６８﹒８，低於預期的７０及１２月的７０﹒６，

但消費者預期未來１２個月，通脹率將會達到４﹒９％，略高於１２月份預期的４﹒８％。

上周包括聯儲局副主席提名人布雷納德在內，多名美國聯儲局官員支持３月份加息，或對３

月加息持開放態度，對美元匯價有支持。ＣＦＴＣ的數據顯示，截至１月１１日止，對沖基金增

持了５５７３張日圓短倉至７４１２９張，長倉減少６８４８張至３３，２２４張；歐元短倉增

加２９７３張至１０６０５９張，長倉增加５１５９張至５８３８５張，反映大型投資者仍然看

淡日圓及歐元未來走勢。

上周五歐元兌美元收報１﹒１４１６，跌０﹒３３％；英鎊兌美元收報１﹒３６８１，跌

０﹒１６％；澳元兌美元收報０﹒７２１７，跌０﹒８６％；紐元兌美元收報０﹒６７９１，跌

美０﹒９４％；美元兌加元收報１﹒２５５１，升０﹒２６％；美元兌日圓則收報１１４﹒１８

，跌０﹒０２％。（ｐｃ）



