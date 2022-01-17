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即市新聞

17/01/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股短期尚屬顯著向好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。上周五（１４日）收市時，恒生指數跌回了日線圖保歷加通道頂部之下，顯示
大市的上升動力開始減弱。正路而言，港股的回吐時間不會太長，於今天（１７日）或明天
（１８日）收市前應該完結；否則，自本月６日低位２２７１０起的反彈浪便有較大機會提早運
行完畢。客觀而言，自上月２０日低位２２６６５起的升浪已經運行了很長的時間，淡友大戶應
在部署反攻。
　　若論圖表形勢，好友可謂依然完全控利了大局，後市於完成整固後掉頭再升的機會理應很大
。本欄認為，中長線投資者仍可繼續耐心等候ＷＢＲ分析系統的指示，入市增持現貨。至於短線
投機者，於指數期貨小時圖形勢偏好、向好或顯著向好的時候，可分別以小注、中注和大注伺機
持有好倉圖利，但須於形勢轉差時平倉走位，並不斷地按形勢將止蝕位╱止賺位上移。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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