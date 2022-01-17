《一周攻略－周進略》贏家輸家互換，趨勢其能久乎？

《一周攻略》去年的大贏家，例如美股，例如科技股，暫時處於下風，新經濟板塊相對走弱

，此消彼長，舊經濟略為跑贏，由港股踏入２０２２年至今跑贏美股，作為最好註腳。究其因，

不是科技股的科技不濟，更不是他們因為監管壓力而失去龍頭地位，只因全球資產配置，認錢不

認人，在錢多追逐相對少的資產的日子，甚麼有想像空間的都可以水漲船高，相反，在預期陸續

由極度放寬，變成漸漸不再那麼放寬，甚至尚未真正收窄，已經有立竿見影之效，故此，在分析

架構上，若一面倒以為資產配置不及選股或時機重要，又或以為宏觀不及微觀重要，那只是以偏

蓋全，把個別時空有效的相關性（統計相關性不等於因果關係），套用或擴展到所有時空，那自

然是差之毫釐，謬以千里。



＊銀彈所限，縱不止蝕，不易加注＊



無論如何，短期而言，之前一眾令人如痴如醉的追夢項目，去年起已領受教訓，恐怕今年初

亦只是去年的延續，不見得馬上可以改變，畢竟之前追高而沒頂者，不可能馬上重整旗鼓，而要

說服更多人加大力度，在已經套牢的項目上加注，即使心理層面有此癮頭，但在銀彈資源上一定

不可能比得上以前般充裕，則自然是一大限制，個人投資者如此，機構投資者更甚，一切要有交

代要有程序，則要解畫說得通，倒也不是容易的事，自然令人守住本來不想止蝕的便算，額外的

便要另外一套想法才可。

順此思路，則新經濟以至加密貨幣等，即使不是一面倒的洗倉受壓，但早段一定是難言突破

，遑論大升勢再現。始終人同此心，心同此理，愈來愈多人有差不多境遇和想法，則怎可能不是

如上所言，最多是人人都不肯割愛，不肯止蝕，但隨著時日，你今天不止蝕，明天更不能狠下心

腸，則泥足深陷，此一點對於去年很多ＭＥＭＥ股份或ＳＰＡＣ的投資者，相信深有體會。



＊７０年代惡性通脹有歷史因素＊



然則，究竟有沒有甚麼應對之法？有的。假如大家細心留意，其實以上所言的，一切假設的

是央行收水故事主導。誠然，去年初至今，此故事一直發酵，沒有停下來，主要只是疫情發展下

來，疫苗推出，大家憧憬日常生活正常化，需求由之前急降轉為急增，但供應一時未至，才有供

應鏈的限制，才有普遍物價的升勢，但這番升勢，主因並非貨幣政策上，提供貨幣供應的相應增

長，而是實體經濟的供求變化，只是規模之大，由疫情觸發的，前所未見而已。

當然，以眼前所見各種量度通脹的指標，通脹數據一定強，甚至是數十年來之強，大家又自

然聯想到上世紀７０年代末，美國的滯脹。但不要忘記，當年的滯脹，有著各種歷史原因，不單

是入所共知的石油危機，更有之前２０多年累積起來的大政府福利主義，以至後來在官僚體制主

導下的物價管制，沒有這些，根本不可能造成當時的爛攤子。如今的情況，跟當年有很大差別，

相關的決策者亦對以上不無認知，只是任何決策者，都要回應當前的難題，而不是之前的難題而

已！



＊延續年初趨勢，留意３月變調＊



以此觀之，中長期而言，大家可以回歸到對於市場的信心，自由市場的調節機制不受打壓的

話，大家的想法很快透過真金白銀的押注，一早便反映出來，一如現在，說來說起起碼要３月才

有第一次加息，但其實，只要真的加息，便是為去年初差不多時候開始的通脹憂慮，落實了當日

的期望，好消息出貨的規律之下，如今一眾興奮於加息帶動的舊經濟股，又或者一眾受壓於資金

層面可能不再那麼誇張地寬鬆的，便有可能先行平倉。換言之，大家可以留意，如今至２月末，

可能仍是現在的樣子，但愈臨近３月，便要小心趁機改方向的動作會更多。現在可能是慢慢做的

部署，由年初的一面倒，變成之後日升日跌，到後來，便是另一個短期的一面倒。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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