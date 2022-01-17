《套期保值－蕭猷華》阿里巴巴（９９８８）估值合理，現價可收集

《套期保值》港股上周顯著反彈，恒指累計升過千點，上周五（１４日）收報２４３８３點

，升穿１０、２０和５０天平均線。市場其實沒有甚麼特別利好消息，在內地Ａ股反覆、美股高

位震盪之下，恒指反而由低位反彈過千點，明顯反映恒指已經超跌，相信２２６６５點短期已經

見了底。藍籌股中，阿里巴巴（０９９８８）股價反彈最明顯，由歷史低位１０９﹒２０反彈超

過２０％。

阿里巴巴股價去年拾級而下，由歷史高位３０９﹒４，大幅下跌至１０９﹒２，股價由天堂

跌落地獄。不過，巴郡副董事長芒格Ｍｕｎｇｅｒ卻趁股價下跌之時，增加阿里巴巴

（０９９８８）股票。芒格Ｍｕｎｇｅｒ在去年第四季度增持了３０萬股阿里巴巴

（０９９８８）ＡＤＲ，較原本持有３０２０６０股，多了一倍。

華爾街大行普遍都給予阿里巴巴（０９９８８）的評級是「強勁買入」，雖然，幾家大行最

近下調了阿里巴巴（０９９８８）的目標價，主要利空因素是對內地各種監管政策的擔憂、中國

線上消費增長放緩。儘管如此，大行給予目標價的中位數是１９５元左右，較現水平

１２９﹒３０元，有５０％上望空間。

阿里巴巴（０９９８８）作為電子商務巨頭，中國科技行業的首選，一些投資者低估了阿里

巴巴的「雲」業務的潛力，和在螞蟻集團的份額。與此同時，與競爭對手相比，阿里巴巴

（０９９８８）的估值亦相當有吸引力，目前的市盈率為１７倍左右，遠低於亞馬遜

（ＡＭＺＮ）的市盈率６４倍。

阿里巴巴（０９９８８）股價大幅貶值後，已經出現買入良機，早前恒生指數破底時，阿里

巴巴（０９９８８）亦沒有跟隨。現在股價要跌回１１０元水平左右，機會已經很微，現價可收

集。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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