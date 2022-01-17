【國際要聞】北韓今晨再射疑似彈道導彈，美航母集結西太平洋

《經濟通通訊社１７日專訊》綜合南韓聯合參謀本部及日本海上保安廳消息，北韓於今晨再

次向東部海域發射疑為彈道導彈，是今年第４次，估計已經落海。對上一次為上周五利用火車移

動平台試射２枚彈道導彈。

而上周初北韓試射高超音速導彈時，一度在美國引起恐慌，美國民航局暫時停止西岸部分機

場的客機升空。現時美國航母打擊群卡爾文森號，與２艘配備Ｆ３５隱形戰機的兩棲攻擊艦正在

西太平洋集結。（ｊｆ）

