【國際要聞】北韓今晨再射疑似彈道導彈，美航母集結西太平洋

《經濟通通訊社１７日專訊》綜合南韓聯合參謀本部及日本海上保安廳消息，北韓於今晨再
次向東部海域發射疑為彈道導彈，是今年第４次，估計已經落海。對上一次為上周五利用火車移
動平台試射２枚彈道導彈。
而上周初北韓試射高超音速導彈時，一度在美國引起恐慌，美國民航局暫時停止西岸部分機
場的客機升空。現時美國航母打擊群卡爾文森號，與２艘配備Ｆ３５隱形戰機的兩棲攻擊艦正在
西太平洋集結。（ｊｆ）
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