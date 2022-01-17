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17/01/2022 17:18

《台股攻略－黃振宇》台積電強勢，台股今日收盤升１２２點

　　《台股攻略》台股今日（１７日）成功衝上１８５００點關卡，台積電強勢創歷史新高價，
刺激半導體族群一併上升，不過，金融、貨櫃三雄及鋼鐵、塑化等傳產股走勢疲弱，遏抑大盤表
現，加權指數終場升１２２﹒１１點，收１８５２５﹒４４點，成交金額為２５９６﹒９５億元
（新台幣．下同）。
　　台積電今年營運樂觀，吸引資金持續追捧，今日股價一度升超過２％，最高達６８８元，改
寫歷史新高，終場則收在６８３元。其他晶圓代工廠方面，聯電股價升超過２％，力積電及世界
亦表現不俗。不過，與台積電同日召開法說會的大立光，因展望保守引發失望性賣壓，股價續挫
近３％，收２０８０元，玉晶光連帶失守５００元關卡。ＩＣ設計指標股聯發科今日大升
４﹒７％，收１１１５元。相關ＩＣ設計族群表現亮麗，其中，ＭＣＵ廠新唐股價大升近６％，
九齊、紘康及凌通等ＭＣＵ廠同樣漲勢強勁。此外，創惟、凌陽、揚智、敦泰、驊訊、九暘及立
積等在盤上表現。
　　隨著農曆封關日期漸近，投資者將面臨持股過年與否的抉擇，推估到封關前大市走勢在多空
拉扯之下，將維持在萬八關卡上方震盪，近期大市走勢的強弱將視乎台積電及題材股能否適時表
現。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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