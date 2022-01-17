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即市新聞

17/01/2022 09:49

《窩輪豪情－梁業豪》升市中持有牛證要注意甚麼？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為金融業、綜合
企業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為匯控
（００００５）、建設銀行（００９３９）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選創科實業（００６６９）、碧桂園（０２００７）與百勝中國（０９９８７）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合企業與電訊業。此外，恒生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控、銀河娛樂（０００２７）與友
邦保險（０１２９９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認
沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選碧桂園、百勝中國與俄鋁（００４８６）。
　　每當大市持續上升的時候，指數牛熊證的主要圖利對象應為牛證。所謂「主要」乃指持有牛
證時所動用的資金應遠較持有熊證時為大，甚至是只會持有牛證，不持有熊證。不過，即使短期
市勢顯著向好，大家持有牛證圖利時，亦須不時提防市況突然轉淡，因而須緊記按形勢逐步上移
止蝕位╱止賺位，而非於收回價被觸及時才沽貨計數。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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