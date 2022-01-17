【虛幣世界】比特幣持續低迷，於四萬三美元關口上落

《經濟通通訊社１７日專訊》加密貨幣市場於過去假期未見有資金流入，其中比特幣走勢低

迷，並於四萬三美元關口上落，有分析認為，近期加密貨幣市場近期交投淡靜，有可能投資者認

為比特幣跌勢已到達終點，目前正準備進入新一輪牛市階段，而以太幣及其他山寨幣亦將會跟隨

走勢移動。

ＢｉｔＢｕｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ 首席執行官 Ｊｏｅ ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ表示，交

易量不足是比特幣未有突破四萬五關口的主要原因。通常比特幣經歷大幅下挫之後，都會引來投

資者進場，同時確認大市底部信號已現；但近期比特幣企穩四萬美元以後，則沒有見到相關情況

。他認為未來幾天比特幣將維持橫行格局，但１月２８日的期權結算日有機會將比特幣推向五萬

美元關口。

加密貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報元４３０２２﹒５９（美元．下同），

跌０﹒１１％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３３３３﹒３９元，跌０﹒４０％；艾達幣

報１﹒４０９元，跌０﹒１４％；瑞波幣報０﹒７７元，跌０﹒２４％。



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