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即市新聞

17/01/2022 08:40

【虛幣世界】比特幣持續低迷，於四萬三美元關口上落

　　《經濟通通訊社１７日專訊》加密貨幣市場於過去假期未見有資金流入，其中比特幣走勢低
迷，並於四萬三美元關口上落，有分析認為，近期加密貨幣市場近期交投淡靜，有可能投資者認
為比特幣跌勢已到達終點，目前正準備進入新一輪牛市階段，而以太幣及其他山寨幣亦將會跟隨
走勢移動。
　　ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ　首席執行官　Ｊｏｅ　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ表示，交
易量不足是比特幣未有突破四萬五關口的主要原因。通常比特幣經歷大幅下挫之後，都會引來投
資者進場，同時確認大市底部信號已現；但近期比特幣企穩四萬美元以後，則沒有見到相關情況
。他認為未來幾天比特幣將維持橫行格局，但１月２８日的期權結算日有機會將比特幣推向五萬
美元關口。
　　加密貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報元４３０２２﹒５９（美元．下同），
跌０﹒１１％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３３３３﹒３９元，跌０﹒４０％；艾達幣
報１﹒４０９元，跌０﹒１４％；瑞波幣報０﹒７７元，跌０﹒２４％。

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