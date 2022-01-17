《談國論企－黎偉成》香港須建實名追蹤碼再強制檢測

《談國論企》正如一眾港人所憂，新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的具瘋狂傳播力的新變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ

，很快便在中華人民共和國香港特別行政區引發第五波擴散。我要強烈指出：特區政府必須

（１）迅速建立實名登記和具追蹤功能的改良版「安心出行」，和（２）在全面落實後，再推行

強制性的檢疫行動，才能夠（３）確確切切地抽出第五波的社區隱藏帶疫者，使今後的「動態清

零」行動達預期之效。同樣重要的是特區政府一眾官員要聽從專家和社會議見，取人之長、捨己

之短，狠狠堵「外防輸入」大大小小漏洞，始可「內防擴散」。



＊要實名追蹤強檢揪出隱患者才能階段性清零＊



香港特區政府在防控疫情上，相對於中國內地甚至澳門特區明顯遜色，乃因港府拒絕參考和

引用內地行之有效的防控政策；而比歐美等地的表現要好，顯然受惠於港人經歷「沙士

（ＳＡＲＳ）」之痛而自覺帶口罩，和內地官員向香港提出若干建議被「有選擇性」接受等因素

有關。從港府約兩年多的「防控」工作的表現，予人以感為自以為是、見步行步和部門各自為政

等劣根性盡現，更嚴重的是「一言堂」和「孤芳自賞」劣情明甚，使港人慘受一波又一波的政策

失誤之痛。暫且不提「問責制」，當下要做的是放下霸氣地一口拒絕，要從善如流，廣納良策，

切實防控惡疫。

要痛下思痛地明確制定長遠的防控惡疫政策，與有效的相關措施，我之建議有：（甲）是要

全面提升現時使用「安心出行」的功能，最重要的當然是（一）有「追蹤功能」的兩大項，特別

是「追蹤功能」，會使港府最新擬實施的「疫苗氣泡」行之更為有效。此因世界各地現下所打的

疫苗，都是「緊急應用」，不是成熟的，更不等於打了針就有高度的免疫力。君不見許許多多接

種了疫苗者仍然確診染疫，其中最明顯的例子就是乘坐航機來港的人士不就是「完全接種」（即

打了兩針）者，甚至打了被視為強化的第三針；「疫苗氣泡」只是代持此證者曾經打過針，並不

代表在接種後不會染疫甚至是隱形患者，是為「安心出行」的「改良版」很有必要有「追蹤」功

能。

倘若改良版「安心出行」沒有「追蹤」功能，只是證明打過針，一下子有事發生，就很不容

易完全找出處所突然出現有人染疫或是屬於隱形帶疫者，又要勞師動眾尋人、封區。有「追蹤」

功能的同時，「安心出行」還需要有（二）「實名制」，始能夠達致「追蹤」之效。香港坊間現

時仍然有頗不少人士不接受「實名制」，認為這會「侵犯」了個人的「私隱」，唯是際此惡疫橫

行肆虐甚至一波又一波擴散劣境，小數的「私隱」是不應凌駕於大眾的生命、健康利益之上。

由是港府要狠下決心建立實名制和有追蹤功能，才能夠使改良版「安心出行」對保障社會產

生較大的的作用和效益。重要的是，改良版「安心出行」有高度嚴密的保密功能，就會讓持卡者

放心使用。銀行的信用卡，不是有高度嚴密的保密功能，使持卡者安安心心的持有和使用嗎？



＊要廣為宣傳教育動員全港積極參與抗疫＊



另一個要做的重要事項，乃（乙）要推行全港強制性檢測，把社會上的隱性帶疫者揪出來。

Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳播力特強，是誰都知道的事情，而這不是簡簡單單的普通「流感」，是可以

從上呼吸系統進入體內，可能徐徐入侵患者的肺部以至其他器官，尤其是此一變種病毒有高度隱

蔽性，絕對不可以掉之輕心。

來一個全港強制性檢測，可以在一個階段清洗隱患者，而這當然要有實名和具追蹤功能的改

良版「安心出行」配合，才可以有階段性的清零。不妨可以在「安心出行」設制「紅」、「黃」

和「綠」的警示，予人了解到處所和個人身處的環境。

必須指出（丙）要防控於最近兩年多在世界各地大流行的新冠肺炎惡疫，不是個別官員、政

治人物的「政治工程」或「政治功德」，是全人類需要參與的事情，要全人類同心同德才可以打

倒如斯兇狠的病疫。港府要真真正正成功的防控惡疫，就必須動員全香港的各方人士、力量高度

積極參與；否則就憑三幾個沒什麼醫學專業的官員，坐在辦公室胡思亂想就可以制定出應對惡疫

的「辦法」，此法是行不通的。

讓全港人參與防控惡疫，是要全港人皆了解到新冠肺疫的凶險，非抗不得，就會發揮自動自

覺參與的社會力量。政府要扮演的角色是要加強宣傳、教育、動員，和踏踏實實地提供接種疫苗

後的合法、專業和應有的保障。

齊心，才可以在最大程度防控惡疫，才能夠在藥廠研製出有確切治療效用的醫藥。在現階段

，要找出能者協助香港特首確確實實的防控病疫，無作為者，只有「退位」，暫時非「嚴肅」地

「問責」。要問責，稍遲始為之。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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