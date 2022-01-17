【數據解讀】統計局：去年消費對經濟增長貢獻率６５﹒４％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在國新辦發布會表

示，２０２１年全年三大需求對經濟增長都作出了積極貢獻。「三駕馬車」最終消費支出、資本

形成總額、貨物和服務淨出口分別拉動經濟增長５﹒３、１﹒１、１﹒７個百分點，對經濟增長

的貢獻率分別為６５﹒４％、１３﹒７％、２０﹒９％。



＊四季度資本形成總額對經濟增長貢獻率為負１１﹒６％＊



四季度，最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口分別拉動經濟增長３﹒４、－

０﹒５、１﹒０個百分點，對經濟增長的貢獻率分別為８５﹒３％、－１１﹒６％、２６﹒４％

。雖然四季度資本形成總額對經濟增長的貢獻率為負，但１２月份當月固定資產投資由降轉升，

新開工項目計劃總投資１－１２月份同比增長３﹒３％，１１、１２月兩個月連續回升，呈現出

轉降為升的跡象。



＊有信心、有底氣，也有能力實現經濟持續健康發展＊



寧吉喆表示，２０２１年，中國社會消費品零售總額超過４０萬億元（人民幣．下同），比

上年增長１２﹒５％；固定資產投資規模超過５０萬億元，增長４﹒９％。內需對經濟增長的貢

獻率達７９﹒１％，比上年提高了４﹒４個百分點。經濟增長還是內需拉動為主。同時，

２０２１年，中國貨物進出口總額再創歷史新高，其中進口、出口分別比上年增長２１﹒５％、

２１﹒２％。

他指出，面臨複雜嚴峻的經濟環境，中國經濟長期向好的基本面沒有變，構建新發展格局的

有利條件沒有變，新的經濟增長點將不斷湧現。下一步，中國經濟增長的動能不僅來自需求「三

駕馬車」的拉動，而且來自供給的推動；不僅來自內需的擴大，而且來自外需的拓展；不僅來自

消費的增長，而且來自投資的發展；不僅來自改革的推進，而且來自創新的帶動。有信心、有底

氣，也有能力、有條件，實現經濟持續健康發展。

