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17/01/2022 11:15

【數據解讀】統計局：今年要出台一系列有利於製造業投資措施政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在國新辦發布會表
示，盡管國際環境複雜嚴峻，全球疫情影響仍在持續，對投資增長形成一定制約。但從中國發展
階段看，擴大有效投資有潛力、有空間，也有動力。今年還要出台一系列有利於製造業投資、企
業Ｒ＆Ｄ投入、技改投入等政策措施。從去年看，高技術產業投資比上年增長１７﹒１％；從資
金看，中國總儲蓄率高，社會資金總體充裕，生產建設支撐條件較好，擴大有效投資既有需要，
也有較好的條件。
　　中國發展不平衡不充分問題仍較突出，城鄉區域發展差距仍然較大，基礎設施和民生領域仍
有許多薄弱環節，農民人均公共設施投入僅為城鎮居民的１╱５左右，補短板投資空間廣闊。
　　他指出，隨著去年下半年以來加快地方政府專項債券發行節奏，還有中央預算內投資加快下
達進度，「十四五」規劃確定的１０２項重點項目陸續啟動，「兩新一重」項目有序建設，即新
型基礎設施、新型城鎮化、重大交通水利等項目。財政貨幣投資等政策支持力度加大，都有利於
固定資產投資穩步恢復。從投資的先行指標看，２０２１年１－１２月份，新開工項目
２８７７６０個，比１－１１月份增加３６７６７個；新開工項目計劃總投資比上年增長
３﹒３％，比１－１１月份加快０﹒６個百分點，連續兩個月加快。今年年初以來，各地又按規
劃開工了一批重點項目，可以說投資增長前景看好。

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