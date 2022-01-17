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17/01/2022 12:41

【數據解讀】統計局：調查失業率低預期目標，靈活就業已達２億人

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，全年城鎮新增就業
１２６９萬人，比上年增加８３萬人。全年全國城鎮調查失業率平均值為５﹒１％，比上年平均
值下降０﹒５個百分點。全國１２月城鎮調查失業率５﹒１％，比去年同期下降０﹒１個百分點

　　國家統計局局長寧吉喆在國新辦發布會表示，過去一年，城鎮新增就業增加和調查失業率穩
定，都達到了預期目標，或者說調查失業率低於預期目標。目前中國靈活就業人員已經達到２億
人左右。據調查，一些平台外賣騎手達到４００多萬人；在平台上從事主播及相關從業人員
１６０多萬人，比上年增加近３倍。
　　他又指，２０２１年農民工總量是２９２５１萬人，比２０２０年增加６９１萬人，
２０２０年比２０１９年是下降的，２０２１年已經超出了疫情前２０１９年的水平，同時，去
年下半年以來，外來農業戶籍人口調查失業率能夠保持在５％以下的較低水平。
　　２０２１年１１－１２月，批發零售業從業人員數量增加１８１萬人，交通運輸、倉儲和郵
政業從業人員增加４１萬人，居民服務業從業人員增加３３萬人，商業服務業從業人員增加２８
萬人，彌補了其他服務業就業人數的減少。

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