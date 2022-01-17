【數據解讀】統計局：今年中國經濟有望實現穩中求進

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在國新辦發布會表

示，今年是中國經濟逐步回歸常態運行的一年，但當前外部環境更趨複雜嚴峻，有不確定性，國

內發展也有壓力。儘管存在這些風險挑戰，總的看，中國經濟持續恢復發展的態勢沒有變，保持

經濟運行在合理區間的因素沒有變，支撐高質量發展的條件也沒有變。從全年看，經濟還是有望

實現穩中求進。

他表示，到目前為止，中國累計報告新冠肺炎確診病例和死亡人數在世界主要經濟體中都是

最少的，全國累計報告接種新冠肺炎疫苗２９﹒３億劑次，完成疫苗全程接種總人數１２﹒２億

人，在全球主要經濟體中是最多的，這為經濟增長築了一個總的防線。



＊產業鏈、供應鏈韌性強，能很快適應市場需求變化＊



寧吉喆並表示，中國產業供給體系全。產業鏈、供應鏈韌性較強，能夠很快適應市場需求變

化，促進供給增加。去年市場上缺芯、缺箱，中國的集成電路除進口以外，自身產量增長了

３３﹒３％，迅速增加供給；面對缺箱問題，中國金屬集裝箱產量增長了１１０﹒６％，翻了一

倍還多，這些問題稍微有點緩解了。在疫情條件下，國際國內居家生產辦公用品需求旺盛起來。

微型計算機設備產量好久都沒有達到這個速度，２０２１年產量增長了２２﹒３％。智能手機產

量增長了９％，手機產量本身就很大，去年總的產量有１７億台，現在又增加了這麼多，主要是

因為有需求。居家辦公就增加了在家吃飯的次數，鮮肉冷藏肉產量增長了２４﹒５％，飲料增長

了１２％。

