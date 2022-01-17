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即市新聞

17/01/2022 13:22

【數據解讀】統計局：第四季地產增加值負增長，今年樓市料平穩

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國去年全國房地產投資增４﹒４％，增
速創一年半新低，全國商品房銷售額１８１９３０億元人民幣，增長４﹒８％。國家統計局局長
寧吉喆在國新辦發布會表示，２０２１年四季度房地產增加值是負增長的，但全年仍然達到了
７﹒７６萬億元人民幣，建築業增加值８萬億元人民幣，加起來佔ＧＤＰ的１４％左右。去年房
地產業增加值比上年增長５﹒２％，拉動整體經濟增長０﹒４個百分點；建築業增加值增長
２﹒１％，拉動整體經濟增長０﹒２個百分點。

＊回應樓市調控會否略鬆動：堅持「三穩」＊

　　對於「房地產調控會不會略有鬆動」，寧吉喆回應稱，隨著房地產長效機制不斷完善，因城
施策效果不斷顯現，今年中國房地產市場有望保持總體平穩運行。他指，房地產屬地性比較強，
因地制宜發展十分重要。堅持房住不炒，堅持「三穩」，即穩房價、穩地價、穩預期，因城施策
進行調節，有利於促進房地產市場平穩運行，也有利於保障群眾正常居住需要。
　　近年來，許多地方從實際出發，加大對中低收入群體住房和老舊小區改造支持，促進了房地
產業健康發展。２０２１年１－１１月，全國新開工改造城鎮老舊小區５﹒４７萬個，超額完成
了全年目標任務。
　　寧吉喆又指，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場
更好滿足購房者合理需求，這樣商品住房、保障性住房等多層次的住房體系在加快構建。多主體
供應、多渠道保障、租售並舉的房地產市場供給格局也在逐步形成，新的發展模式正在探索中成
型。２０２１年１－１１月份，全國保障性租賃住房已經開工了８６萬套，完成投資１２０５億
元人民幣。

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