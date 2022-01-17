《午市前瞻》專家料短期或穿兩萬四，賭股宜炒不宜揸

《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收市報２４２４０，跌１４３點或０﹒５９％，

主板成交５９６﹒６９億元。恒生中國企業指數報８４７０，跌８４點或０﹒９９％。恒生科技

指數報５７１２，跌５６點或０﹒９８％。



＊連敬涵：匯控持貨者宜盡快離場＊



恒指表現偏軟，勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，內地公布經

濟數據對個別零售板塊有較大影響，但於恒指佔比不重，而大型科網股的跌幅才為跌市主要元兇

，證實上周科網集體造好並無持欠動力。恒指上試百天線失敗後，現時支持位則在五十天線的

２４０００大關。

惟連敬涵對後市不樂觀，兩萬四亦有機會失守，因為除支撐大市的科網股上行乏力外，餘下

的撐市金融類股份亦較看淡。如匯控（００００５）已接近５５元關口位置，之後或有較大回調

壓力，除非持貨以年計的「擁躉」，否則應現價先行離場。



＊賭企競爭將會加劇＊



澳門政府上周五（１４日）於香港收市後，公布修訂博彩法草案，建議訂明賭牌批給數量最

多６個，明文禁止轉批給，同時未落實於博企內引入政府代表。賭股受刺激飆升，金沙開市早段

一度升逾兩成。連敬涵指消息現時百分百明朗化，消息可先炒一、兩日，但之後按其基本面而言

，疫情封關以及收入收窄仍困擾博企前景，而且未來收入來源亦要由貴賓廳轉為依賴大廳，講求

人流量，競爭將會加劇，故即使現時消息面利好，仍不宜入手賭股。（ｈｃ）

