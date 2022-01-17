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17/01/2022 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨買入２４﹒６億人幣，買美團沽騰訊

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指高開６點，報２４３９０點。最高升２５點報
２４４０８點，最低跌２７１點報２４１１１點。恒指收報２４２１８點，跌１６５點或
０﹒６８％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２４﹒６億元人民幣，減少４４﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、吉利汽車（００１７５）

　　主板成交１０５３﹒４５億元減少１２﹒１％。其中港股通成交２５１﹒６億元，佔總成交
２３﹒９％。

＊騰訊ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ全球最強吸金手遊＊

　　據Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，２０２１年１２月騰訊（００７００）《
ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ》在全球Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ吸金２﹒４４
億美元，相較２０２０年１２月增長３６﹒７％，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。其中６８﹒３％的
收入來自其中文ｉＯＳ版本《和平精英》，美國和土耳其市場的收入分別佔６﹒８％和５﹒５％

　　美團跌１﹒８１％報２１６﹒６元，北水淨買入５億元；快手跌２﹒６８％報８７﹒１５元
，北水淨買入１﹒６億元；中國海外發展跌１﹒１３％報２１﹒８５元，北水淨買入１﹒５億元

　　騰訊控股跌１﹒６５％報４６５﹒６元，北水淨賣出６﹒５億元；中國海洋石油升
１﹒０９％報９﹒３元，北水淨賣出３﹒１億元；吉利汽車跌３％報１９﹒４元，北水淨賣出
１﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒９６
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒５６
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　１﹒５２
　　銀河娛樂　　　（０００２７）　　　　　　１﹒４８
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　１﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－６﹒５５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－３﹒１３
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－１﹒６９
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　－０﹒８４
　　東岳集團　　　（００１８９）　　　　　－０﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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