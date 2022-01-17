【北水炒Ｄ乜】淨買入２４﹒６億人幣，買美團沽騰訊

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指高開６點，報２４３９０點。最高升２５點報

２４４０８點，最低跌２７１點報２４１１１點。恒指收報２４２１８點，跌１６５點或

０﹒６８％。

按額度計算，北水全日淨買入２４﹒６億元人民幣，減少４４﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、吉利汽車（００１７５）

。

主板成交１０５３﹒４５億元減少１２﹒１％。其中港股通成交２５１﹒６億元，佔總成交

２３﹒９％。



＊騰訊ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ全球最強吸金手遊＊



據Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，２０２１年１２月騰訊（００７００）《

ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金２﹒４４

億美元，相較２０２０年１２月增長３６﹒７％，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。其中６８﹒３％的

收入來自其中文ｉＯＳ版本《和平精英》，美國和土耳其市場的收入分別佔６﹒８％和５﹒５％

。

美團跌１﹒８１％報２１６﹒６元，北水淨買入５億元；快手跌２﹒６８％報８７﹒１５元

，北水淨買入１﹒６億元；中國海外發展跌１﹒１３％報２１﹒８５元，北水淨買入１﹒５億元

。

騰訊控股跌１﹒６５％報４６５﹒６元，北水淨賣出６﹒５億元；中國海洋石油升

１﹒０９％報９﹒３元，北水淨賣出３﹒１億元；吉利汽車跌３％報１９﹒４元，北水淨賣出

１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ４﹒９６

快手 （０１０２４） １﹒５６

中國海外發展 （００６８８） １﹒５２

銀河娛樂 （０００２７） １﹒４８

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒３１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －６﹒５５

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒１３

吉利汽車 （００１７５） －１﹒６９

中國電力 （０２３８０） －０﹒８４

東岳集團 （００１８９） －０﹒５７

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