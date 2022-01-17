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即市新聞

17/01/2022 16:18

《美元走勢－羅明立》市場消化加息消息，短期美元仍反覆

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒４０　１１４﹒５５　１１４﹒２８
　　歐元╱美元　１﹒１４２４　１﹒１４２８　１﹒１４００
　　英鎊╱美元　１﹒３６７５　１﹒３６８７　１﹒３６６３
　　美元╱瑞郎　０﹒９１３５　０﹒９１５９　０﹒９１３５
　　美元╱港元　７﹒７８７２　７﹒７８７６　７﹒７８３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（１４日）美國公布１２月零售銷售按年收縮１﹒９％，遠差過預期的
－０﹒１％，工業產出按月跌至－０﹒１％，１月密歇根大學消費者信心指數亦由７０﹒６跌至
６８﹒８，三個數據都差過預期。不過，美匯指數卻不跌反升，重上９５以上，相信是之前連續
幾日急跌至重要技術支持位，如１００天線及９４﹒５０後的反彈。後市估計仍有反覆，美元這
波深度調整後，市場消化加息消息，短期好淡各有捧場，美匯在９５﹒５０會有阻力，或在
９４﹒５０╱９５﹒５０之間整固。
　　歐元同樣在１００天線前短線回檔，歐央行行長拉加德近期發言仍然強調通脹升勢有望於中
期放緩，現時仍然需要貨幣政策支持經濟。初步阻力仍然是１﹒１４８０╱１﹒１５２０，支持
位在１﹒１３６０╱１﹒１４００，高位仍然可造空。
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１４８０　１﹒１３６０　１﹒１５２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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