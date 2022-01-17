《美元走勢－羅明立》市場消化加息消息，短期美元仍反覆

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒４０ １１４﹒５５ １１４﹒２８

歐元╱美元 １﹒１４２４ １﹒１４２８ １﹒１４００

英鎊╱美元 １﹒３６７５ １﹒３６８７ １﹒３６６３

美元╱瑞郎 ０﹒９１３５ ０﹒９１５９ ０﹒９１３５

美元╱港元 ７﹒７８７２ ７﹒７８７６ ７﹒７８３０

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《美元走勢》上周五（１４日）美國公布１２月零售銷售按年收縮１﹒９％，遠差過預期的

－０﹒１％，工業產出按月跌至－０﹒１％，１月密歇根大學消費者信心指數亦由７０﹒６跌至

６８﹒８，三個數據都差過預期。不過，美匯指數卻不跌反升，重上９５以上，相信是之前連續

幾日急跌至重要技術支持位，如１００天線及９４﹒５０後的反彈。後市估計仍有反覆，美元這

波深度調整後，市場消化加息消息，短期好淡各有捧場，美匯在９５﹒５０會有阻力，或在

９４﹒５０╱９５﹒５０之間整固。

歐元同樣在１００天線前短線回檔，歐央行行長拉加德近期發言仍然強調通脹升勢有望於中

期放緩，現時仍然需要貨幣政策支持經濟。初步阻力仍然是１﹒１４８０╱１﹒１５２０，支持

位在１﹒１３６０╱１﹒１４００，高位仍然可造空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１４８０ １﹒１３６０ １﹒１５２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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