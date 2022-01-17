澳門上季貴賓百家樂博彩收入跌至２０２０年第三季以來最低

《經濟通通訊社１７日專訊》澳門博彩監察協調局公布，澳門第四季度貴賓百家樂博彩收入
按年下降３６％，至４９億元（澳門元．下同），為自２０２０年第三季度以來的最低水平。貴
賓百家樂博彩在幸運博彩總收入中佔比２６％，上年同期佔比３５％。
另外，澳門第四季度中場博彩收入按年跌０﹒２％至１４１﹒８億元；幸運博彩總收入按年
跌１３％至１９０﹒８億元。（ｃｗ）
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