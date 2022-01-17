【內房困局】標普確認富力地產「ＣＣ」評級；展望維持「負面」

《經濟通通訊社１７日專訊》國際信貸評級機構標普確認，富力地產的長期評級為「ＣＣ」
，標普還將富力香港的長期發行人信用評級從「ＳＤ（選擇性違約）」上調至「ＣＣ」，展望維
持「負面」。
在富力完成了７﹒２５億美元今年１月１３日到期優先無抵押票據的回購和延期後，標普重
新評估了該公司的信用狀況，「負面」展望反映了「公司未償還債務極易發生違約」。（ｃｌ）
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