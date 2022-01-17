【夜期時段】即月期指最新報２４１９０點，無升跌，低水２８點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１９０點，無升跌，低水２８

點，最新報２４１９０點，無升跌，低水２８點，合約成交１９０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８４６０點，跌３點，低水４點，最新報８４６１點，跌２

點，低水３點，合約成交６４張。

