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17/01/2022 17:25

【夜期時段】即月期指最新報２４１９０點，無升跌，低水２８點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１９０點，無升跌，低水２８
點，最新報２４１９０點，無升跌，低水２８點，合約成交１９０張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８４６０點，跌３點，低水４點，最新報８４６１點，跌２
點，低水３點，合約成交６４張。

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