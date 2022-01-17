【內房困局】據報世茂許榮茂正以１５億元放售中環中心兩層辦公樓

《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》引述銷售資料及土地記錄報道，世茂集團
（００８１３）主席許榮茂及其女兒許薇薇作為董事的公司，正放售中環中心兩層辦公樓，價格
約１５億元。
報道又引述土地記錄顯示，許榮茂在１０月已把中環中心的一些物業抵押給了星展銀行香港
分行。（ａｃ）
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