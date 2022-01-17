【內房困局】據報世茂許榮茂正以１５億元放售中環中心兩層辦公樓

《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》引述銷售資料及土地記錄報道，世茂集團

（００８１３）主席許榮茂及其女兒許薇薇作為董事的公司，正放售中環中心兩層辦公樓，價格

約１５億元。

報道又引述土地記錄顯示，許榮茂在１０月已把中環中心的一些物業抵押給了星展銀行香港

分行。（ａｃ）

