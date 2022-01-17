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17/01/2022 15:47

【預算前瞻】自由黨倡派５千至１萬元消費券，寬免全年差餉地租

　　《經濟通通訊社１７日專訊》財政司長陳茂波下月將發表《財政預算案》，自由黨提出派發
５０００元至１萬元電子消費券，寬免全年差餉和地租，每季最多１萬元，推行商住電費、煤氣
及石油氣補貼計劃，減免商戶７成半水費、排污費及工商業污水附加費。
　　自由黨又希望早日放寬社交距離措施，盡快恢復晚市堂食，並要求百分百擔保計劃延長和加
碼。（ｈｙ）

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