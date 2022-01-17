【新冠肺炎】海景絲麗酒店巴基斯坦婦傳９人，４人住長沙灣寶華閣

《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，曾在海景絲麗
酒店檢疫，昨日（１６日）確診的４３歲巴基斯坦婦人再有９位密切接觸者初步陽性，其中５人
是女子的同住家人，４人是與巴基斯坦婦人一同檢疫小童的家人，雙方曾在酒店門口接觸，小童
的家人住在深水埗元州街寶華閣。
另外一名初步確診患者，是今日確診兄妹及外傭的家人，同樣住在北角珊瑚閣。（ｈｙ）
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