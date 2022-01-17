《小傳日記》賭仔過骨好興奮，只是賭業近黃昏？

《小傳日記》魚缸上個禮拜衝唔到條百天線，呢兩日都要捱吓沽先，不過睇返呢兩日嘅成交

額都一路縮緊，睇嚟條五十天線兼兩萬四裂口位都「很堅強」，只要喺呢條線以上都可能隨時準

備再挾一輪架！

講返今日魚缸雖然都係收跌，但係長期坐艇嘅賭仔今日就獨領風騷！皆因上個禮拜五馬交政

府終於公布咗引頸以待嘅賭牌修例草案，都同之前傳出嘅消息差唔多，最多批六個正牌（好明顯

係為而家呢六間度身訂做啦），禁副牌，馬交居民嘅持股量唔可以少過１５％。最驚喜當然係盛

傳會有官方人士加入博企呢點，亦都係西洋賭仔最驚嘅，最後都無出現到。所以今日賭仔齊齊開

香檳，而西洋賭仔更加係大放煙花；金沙（０１９２８）升超過一成四，報２１銀；永利澳門

（０１１２８）升近一成二，報７﹒３３銀；美高梅（０２２８２）升近一成二，報５﹒２５銀

。

雖然「今天應該很高興」，但觀乎官方嘅做派，馬交賭業嘅前景恐怕係夕陽西下。民間一直

有傳當日洗米華被捕，其實係因為佢都想自己攞個賭牌嚟做，但阿爺大方向就係唔想神州境內有

地方賭業咁盛行，所以就順勢大打跨境賭博，一來重創跨境賭博呢一個「非法行業」，二來亦都

暗示唔想再有一個賭業鉅頭出現，同時限制馬交賭業個餅繼續做大。

所以「倒米」之後，好多賭仔都即時自「斷米路」，將疑似同洗米華有關嘅貴賓廳業務關門

大吉，亦都係響應返阿爺唔想瓜田李下令賭業有洗黑錢嫌疑。

所以限制六個賭牌，聽落係維持咗現行六個賭仔嘅水路，但係無咗貴賓廳呢個重大收入之後

，個個都要單靠大廳維持收入，靠人流反映收入，變相競爭都會激烈好多。同時一路都講緊，馬

交唔可以單靠賭業同旅遊業做單一經濟發展。所以可以預見，未來六個賭牌只會有少無多，亦都

反映返馬交政府唔想「單天保至尊」嘅發展方向。所以賭股入唔入得過，就要自己諗諗喇，請請

！





表列博彩股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） ２１﹒００元 升１４﹒６３％

永利澳門（０１１２８） ７﹒３３元 升１１﹒９１％

美高梅（０２２８２） ５﹒２５元 升１１﹒７０％

銀娛（０００２７） ４５﹒００元 升７﹒０２％

澳博（００８８０） ５﹒４３元 升４﹒８３％

新濠（００２００） ９﹒７２元 升５﹒０８％

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