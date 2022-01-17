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即市新聞

17/01/2022 16:35

《小傳日記》賭仔過骨好興奮，只是賭業近黃昏？

　　《小傳日記》魚缸上個禮拜衝唔到條百天線，呢兩日都要捱吓沽先，不過睇返呢兩日嘅成交
額都一路縮緊，睇嚟條五十天線兼兩萬四裂口位都「很堅強」，只要喺呢條線以上都可能隨時準
備再挾一輪架！
　　講返今日魚缸雖然都係收跌，但係長期坐艇嘅賭仔今日就獨領風騷！皆因上個禮拜五馬交政
府終於公布咗引頸以待嘅賭牌修例草案，都同之前傳出嘅消息差唔多，最多批六個正牌（好明顯
係為而家呢六間度身訂做啦），禁副牌，馬交居民嘅持股量唔可以少過１５％。最驚喜當然係盛
傳會有官方人士加入博企呢點，亦都係西洋賭仔最驚嘅，最後都無出現到。所以今日賭仔齊齊開
香檳，而西洋賭仔更加係大放煙花；金沙（０１９２８）升超過一成四，報２１銀；永利澳門
（０１１２８）升近一成二，報７﹒３３銀；美高梅（０２２８２）升近一成二，報５﹒２５銀

　　雖然「今天應該很高興」，但觀乎官方嘅做派，馬交賭業嘅前景恐怕係夕陽西下。民間一直
有傳當日洗米華被捕，其實係因為佢都想自己攞個賭牌嚟做，但阿爺大方向就係唔想神州境內有
地方賭業咁盛行，所以就順勢大打跨境賭博，一來重創跨境賭博呢一個「非法行業」，二來亦都
暗示唔想再有一個賭業鉅頭出現，同時限制馬交賭業個餅繼續做大。
　　所以「倒米」之後，好多賭仔都即時自「斷米路」，將疑似同洗米華有關嘅貴賓廳業務關門
大吉，亦都係響應返阿爺唔想瓜田李下令賭業有洗黑錢嫌疑。
　　所以限制六個賭牌，聽落係維持咗現行六個賭仔嘅水路，但係無咗貴賓廳呢個重大收入之後
，個個都要單靠大廳維持收入，靠人流反映收入，變相競爭都會激烈好多。同時一路都講緊，馬
交唔可以單靠賭業同旅遊業做單一經濟發展。所以可以預見，未來六個賭牌只會有少無多，亦都
反映返馬交政府唔想「單天保至尊」嘅發展方向。所以賭股入唔入得過，就要自己諗諗喇，請請


　
　　　　　　　　　　　表列博彩股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　２１﹒００元　升１４﹒６３％
　　永利澳門（０１１２８）　　７﹒３３元　升１１﹒９１％
　　美高梅（０２２８２）　　　５﹒２５元　升１１﹒７０％
　　銀娛（０００２７）　　　４５﹒００元　　升７﹒０２％
　　澳博（００８８０）　　　　５﹒４３元　　升４﹒８３％
　　新濠（００２００）　　　　９﹒７２元　　升５﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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