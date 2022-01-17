《環球布局－塔里克》環球固定收益展望

《環球布局》步入２０２２年，從估值角度來看，已發展市場債券的估值傾向偏低，但並非

處於極低水平，未有必要積極買入。相反，這是一個確信度下降的低估值異常現象。然而，當債

券年期越短，這情況便越明顯。考慮到已發展市場央行普遍轉向撤銷貨幣刺激政策，並可能在今

年展開加息周期，這個反常現象亦合乎情理。

部分央行已採取行動，而其他央行仍考慮是否收緊政策，但這明顯是２０２２年的趨勢。展

望後市，我們認為貨幣政策不再像２０２０年和２０２１年般帶來利好的刺激作用。鑑於通脹已

經急升，並成為市場的首要焦點和投資者的主要憂慮，這種貨幣政策轉向當然合理。



＊變種病毒帶來不明朗因素＊



與此同時，考慮到Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒帶來的不明朗因素，最新的疫情消息再次對市場

產生影響力。不明朗因素主要來自政府如何應對，而非變種病毒本身的疫情。如果政府繼續加推

停工停課的措施，明顯會延長環球經濟重啟的過程。我們認為政府反應過度和暫停若干經濟範疇

運作，甚或供應鏈恢復進程受阻的風險較大。後者並非我們預測的基本情境，但仍需密切關注，

因為這很可能會引發滯脹。

我們仍認為新冠疫情屬於環球自然災害，而非經濟危機。然而，觀乎目前財政和貨幣應對政

策的規模和持續時間，較像是經濟危機時期採取的措施。在一定程度上，風險市場近期的憂慮源

於央行即將撤銷貨幣刺激政策，以及政府取消刺激財政措施。與衰退時期相比，經濟在自然災害

結束後往往較快復原。



＊已發展市場和新興市場前景＊



若展望今年全年已發展市場債券的觀點，我們無法排除長債孳息率窄幅上落的看法。這源於

年內出現的兩股對立力量。隨著經濟重啟、疫情緩和、財政刺激措施減少，以及供應瓶頸消退，

貨品通脹應會回落。然而，較勞動密集的服務業通脹應會升溫。如果我們對已發展市場債券在

２０２２年窄幅上落的預測正確，環球債券的真正機會可能來自多年來表現落後的新興市場。

有別於已發展市場，多個發展中市場央行正處於成熟的加息週期，而且通脹預期高企，使其

高水平的實質孳息率顯得吸引。鑑於多個新興市場央行已收緊政策一段時間，這些市場的債券孳

息率急升，使實質或通脹調整後孳息率處於甚高的正水平。因此，環球經濟中相關市場的通脹水

平較低，對新興市場資產有利，包括債券和貨幣。

有別於已發展市場債券，我們的估值模型顯示新興市場債券的估值處於「顯著」偏低的異常

區間。這個顯著異常的情況並非意味新興市場債券將在今年初揚升，但表示它們已「消化」大量

負面消息。當估值與價值脫節時，可能只需要輕微的催化因素，便能改變市場對新興市場債券的

觀點，例如，只要通脹略低於預期，便可能會觸發有關變動。我們認為在２０２２年，持有大量

新興市場債券存續期配置可能有利表現。

《富蘭克林鄧普頓亞洲分銷業務總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問 塔里克》



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