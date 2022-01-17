《每周華語－黃溢華》美企面面觀

《每周華語》科研╱科技與基礎研究對所有國家都極為重要。今天不少前沿企業，建基於最

基本的科研╱科技成果及其不斷的發展。「ｍＲＮＡ」成為德國經濟增長的「主軸」，

ＢｉｏＮｔｅｃｈ亦於美國以ＡＤＲ形式進行買賣。而「晶片」設計不斷更新，全賴理論支持及

工程師的努力！



量子力學１００多年前出現，提出了很多當年甚而今天仍是不可思議的物理現象。百多年前

至今天，量子力學已不是一堆「幻想」的理論，而是實在存在的物理學，利用不同的量子力學理

論╱思維，近半個世紀已有甚多的商業產品，或許不久的將來，大家可用量子電腦及通訊，亦可

利用量子力學「加密」等等。今天不少商品由晶片主導，自利用「真空管」的初期電腦，到超微

細的晶片，晶片「不可思議」，ＩＣ集成電路也是「超乎想像」，但量子力學，正好說明晶片╱

ＩＣ等等新一代產品，可全面提升科研及電腦可真正普及！西方科學界很早便掌握╱推廣量子力

學。不少這一領域的科學家由科研轉往落實生產。Ｉｎｔｅｌ的創辦人之一便是匈牙利專攻量子

力學的科學家。無獨有偶，「ｍＲＮＡ」科研的推手也是來自匈牙利。Ｉｎｔｅｌ及其他企業不

斷推陳出新，使私人電腦（加上軟件、「ＯＳ」及硬鍵），成為事實。自１９７０年代至今天，

革新了現代商業社會。超快的電腦解決了很多困難。但未來的量子電腦，由設計之根本改革，使

電腦運作更快！那麼基因等等的分析，防疫工作可更快到位。當然，今天仍未有真正可持續運作

的「量子電腦」。Ｉｎｔｅｌ面對同行巨大的挑戰及競爭。



傳統的電腦產品等等，記憶體重要，ＣＰＵ的效能也極為重要。近半個世紀不少企業加入生

產記憶體行業。這一方面的科研╱科技╱產品近半世紀不斷改進，加入的不只新企業，也來自不

同的國家，很久以前，南韓企業希望收購美國美光（Ｍｉｃｒｏｎ，ＭＵ），最終未能成事。近

年美光股價表現擺脫了２０００╱２０１０年「大牛皮」的巿況，今天股價見急新後的新高位。



互聯網的出現，使不少新生企業有全新的發展「平台」。近日Ｎｅｔｆｌｉｘ「魷魚遊戲」

的「００１」拿下金球獎最佳男配角獎，亦反映２０２１年Ｎｅｔｆｌｉｘ大收的自家制電影，

為串流平台企業提供了另一可成功的活生生例子。當然，Ｎｅｔｆｌｉｘ暫時成為行業「一哥」

，能否維持，有待觀察了。互聯網自１９９０年代出現。又推動了１９９０年代科網股熱潮，可

惜２０００年納指自６０００點左右「爆破」，近５年才重提升勢，由電動車及生物科技股推動

，納指升見１５０００╱１６０００，廿年前後，納指已由不同新企業推動，而「Ｄｏｔ

Ｃｏｍ」股已不是主打了。２００８╱２０２１年不斷見美儲局「ＱＥ」，乃新生事物，亦見推

動全球股巿再三上揚。新上巿企業，多少因而得益了。



全球疫情仍見惡化之中。疫情趨向亦見樂觀的分析，且看１月╱２月美歐英甚而日韓等地的

疫情能否自高位真正回落。供應鏈仍不穩定，晶片仍「缺貨」，而巿場需求，由基本晶片到要求

更高的晶片產品，均見供貨不清晰。有分析認為，不少大型╱主力生產線可能往「收貨」地搬遷

，使成本減少及可及時供應供客戶╱用家。ＵＰＳ的老闆對供應鏈今年的發展傾向悲觀。當然，

仍在１月中初，樂觀一點仍不乏空間。



量子力學「不可思議」！例如「資訊」可同時「出現」在兩個（更多）地點。今天晶片╱電

腦成真，不少人揸電動車及用手提電話也不知道產品中有不可思議的「晶片」，１００多年前愛

因斯坦也不接受的量子理論。使現代社會生產力大幅提升。科研╱科技重要，也有盡頭╱限制。

美國企業不少來自「１００年」之前呢！



量子力學影響巨大，由宇宙╱空間╱時間的本質以至人類日常的生活，消費產品與極高速的

電腦，其影響比牛頓等的貢獻有過之而無不及。蒸氣機╱引擎衍生了大量產品，為工業起了革命

，產生了大量相關的企業，上巿成為巨大產業。軟件工業，資訊產業、基因理論╱生物工程，石

化工業等等，乃源自最基本的科研。美國股巿中不乏建基於１００年，幾十年以上的科研成果：

美企成功多有其因由。《資深市場人士 黃溢華》



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