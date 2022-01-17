《容我世說－張翠容》昂山素姬處境堪虞，緬甸「內戰」啟示

《容我世說》被軍方推翻的緬甸前國務資政昂山素姬及前總統溫敏，日前遭緬甸法院加控５

項貪污罪名，每項最高可判囚１５年。這連串控罪令他們的刑期不斷增加，國際社會再度擔憂昂

山素姬等人的處境，並反映各方斡旋行動沒有奏效。



換言之，自去年２月緬甸軍方，透過政變推翻民選政府所引發的一場「內戰」，至今仍看不

見曙光，不僅外資包括港台企業，損失慘重，大家亦關注緬甸持續惡化的局勢，對地區安全所帶

來的影響，同時也難免給鄰近國家帶來收容難民的壓力，而泰國首當其衝。



原定下不干涉成員國內政的「東盟」，去年４月終打破規矩充當調停角色，跟緬甸軍人達成

五項和平共識，可惜後者並未完全遵守，結果今年１０月在召開東盟峰會前兩周突然宣布，拒絕

邀請緬甸軍政府領袖敏昂萊出席領導人峰會，變成「東盟減一」，但這還是無法令緬甸軍政府願

意妥協。



即使美國揮出制裁大棒，但當緬甸軍方面對核心利益時，也難就範。至於中國，她則一直態

度曖昧。為保「一帶一路」下中國在緬甸的經濟利益，北京不得不保持與軍方的友好關係，但實

際上她與昂山泰姬領導的「民盟」關係更為要好，這可從疫苗援助上可見端倪。中國提供疫苗給

軍方的同時，也向屬軍方敵人的多個民族地方武裝組織（民地武）供給疫苗。



事實上，由「民盟」主導的反政變運動，已組成影子政府「民族團結政府」（ＮＵＧ），有

國內武裝組織及民地武與之聯手，並向一般平民進行武裝訓練。他們甚至高呼緬甸人與所有的民

地武力量組成一個聯邦軍，一起來對抗緬軍。



這樣看來，緬甸已徹底陷入內戰狀態中。面對如斯動盪的情況，軍方祭出更強硬的手段來打

壓少數民族，多個少數民族地區遭受緬軍不停炮轟，幾乎變成死城。而少數民族議題早為今次反

政變運動中，火上加油，同時也是這個多民族國家的一個死結。



由於英殖時代殖民政府打壓緬族，卻寬待少數族群，這令到自緬甸在１９４８年正式宣布獨

立之後，軍方挑起大緬族主義的民族主義思潮，造成與其他少數民族不斷產生矛盾衝突，導致後

者武裝起來求自保。東北部和東南部分別有克欽族、克倫族、克耶族，和有華人血統的果敢族，

他們各自擁有武裝組織，爭取獨立或真正的平等自治。



在飛機上俯瞰緬甸，可看到貫穿緬甸的伊洛瓦底河，而這條綿長的河流孕育出肥沃的農耕地

，還有資源富庶的山區，茂綠的叢林，從礦產、柚木、寶石，再加上油田，令緬甸尤如一個寶藏

，受鄰國的中國覷覦自不話下，首先工業化的英國更像餓狼撲入緬甸，並在十九世紀展開殖民，

成為英殖印度版圖一部分。



英國殖民者對少數族群地區，採取分而治之的制衡政策，最大少數族群的克欽族和克倫族，

深受西方傳教士影響，不少改信基督教，並同時重點培養成英軍主力，與當時參與獨立運動的緬

族埋下矛盾。從中可看到，殖民遺下問題至今未有解決，族群問題一直困擾緬甸，而多個少數民

族地區與緬軍早處於內戰狀態，現在又與主流緬族反政變運動匯流，使內戰規模不斷擴大，可以

說是一發不可收拾。



如軍方不肯為大局與民主派展開和談，那麼，今場內戰勢必曠日持久，而昂山素姬命運更是

堪虞。緬甸由東南亞投資處女地變成投資危險地，穩定之路漫漫。



《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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