【聚焦數據】全國居民人均可支配收入３５１２８元，增長９﹒１％

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，２０２１年，全國居民人均可支配收入

３５１２８元（人民幣．下同），比上年名義增長９﹒１％，扣除價格因素，實際增長８﹒１％

；比２０１９年增長（以下如無特別說明，均為同比名義增速）１４﹒３％，兩年平均增長

６﹒９％，扣除價格因素，兩年平均實際增長５﹒１％。

分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入４７４１２元，增長８﹒２％，扣除價格因素，實際增

長７﹒１％；農村居民人均可支配收入１８９３１元，增長１０﹒５％，扣除價格因素，實際增

長９﹒７％。

２０２１年，全國居民人均可支配收入中位數２９９７５元，增長８﹒８％，中位數是平均

數的８５﹒３％。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數４３５０４元，增長７﹒７％，中位數

是平均數的９１﹒８％；農村居民人均可支配收入中位數１６９０２元，增長１１﹒２％，中位

數是平均數的８９﹒３％。



＊人均消費支出２４１００元，增長１３﹒６％＊



居民消費支出情況方面，２０２１年，全國居民人均消費支出２４１００元，比上年名義增

長１３﹒６％，扣除價格因素影響，實際增長１２﹒６％；比２０１９年增長１１﹒８％，兩年

平均增長５﹒７％，扣除價格因素，兩年平均實際增長４％。

分城鄉看，城鎮居民人均消費支出３０３０７元，增長１２﹒２％，扣除價格因素，實際增

長１１﹒１％；農村居民人均消費支出１５９１６元，增長１６﹒１％，扣除價格因素，實際增

長１５﹒３％。

２０２１年，全國居民人均食品煙酒消費支出７１７８元，增長１２﹒２％，佔人均消費支

出的比重為２９﹒８％；人均衣著消費支出１４１９元，增長１４﹒６％，佔人均消費支出的比

重為５﹒９％；人均居住消費支出５６４１元，增長８﹒２％，佔人均消費支出的比重為

２３﹒４％；人均生活用品及服務消費支出１４２３元，增長１３﹒０％，佔人均消費支出的比

重為５﹒９％；人均交通通信消費支出３１５６元，增長１４﹒３％，佔人均消費支出的比重為

１３﹒１％；人均教育文化娛樂消費支出２５９９元，增長２７﹒９％，佔人均消費支出的比重

為１０﹒８％；人均醫療保健消費支出２１１５元，增長１４﹒８％，佔人均消費支出的比重為

８﹒８％；人均其他用品及服務消費支出５６９元，增長２３﹒２％，佔人均消費支出的比重為

２﹒４％。

