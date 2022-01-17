【新冠肺炎】全國本土確診昨增１６３宗，６省市現Ｏｍｉｃｒｏｎ

《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，１月１６日，全國確診者新增確診２２３宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６０宗，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例；本

土病例１６３宗（天津８０宗，其中津南區７９宗、東麗區１宗；河南６８宗，其中安陽市６０

宗、許昌市７宗、鄭州市１宗；廣東９宗，其中珠海市５宗、深圳市２宗、梅州市１宗、中山市

１宗；陝西５宗均在西安市；廣西１宗在崇左市），廣東１宗由無症狀感染者轉為確診病例。無

新增死亡病例；新增疑似病例４例，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院１９０宗。此外，新

增無症狀感染２８宗均為境外輸入；尚在醫學觀察的無症狀感染者７４２宗（境外輸入６９２宗

）。

截至１月１６日，全國現有確診病例３４９４宗（其中重症病例１５宗），累計治愈出院病

例９６９５７宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０５０８７宗，現有疑似病例

８宗。



＊天津體育館氣膜實驗室２４小時建成＊



國內疫情呈多點散發，截至目前，全國已有６個省市出現Ｏｍｉｃｒｏｎ本地個案，超過

４００人感染。

天津市衛生健康委新聞發言人何鵬１６日下午稱，自２０２２年１月１５日６時啟動，天津

全市第三次全員核酸檢測累計採樣檢測１２４３１６３６人，共檢出５９宗陽性，均來自津南區

，其中隔離點２３宗，居家隔離３１宗，封管控區５宗。

天津體育館氣膜實驗室１６日凌晨正式投入使用。氣膜實驗室是由中建二局三公司建設，１

月１５日晚１８時完成搭建。實驗室由兩組氣膜實驗室組成，每組５個艙、共計１０個艙。按十

混一檢測要求，此氣膜實驗室每日可檢測核酸樣本達１５０萬人份。

另外，河南省鄭州市，周日相隔一日再度展開大規模核酸檢測，為今年及本輪疫情以來的第

８次，涉及全市除上街區以外的９城區。

而河南安陽市新增有６０宗個案，亦有Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒感染個案，安陽市昨日發布

《關於依法加強人員車輛管控的通告》，由６時起，進一步提升全市管控措施，包括要求民眾足

不出戶，市面上車不上路、店不經營，暫停一切經營活動。（ｃａ）

