  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/01/2022 09:10

【新冠肺炎】全國本土確診昨增１６３宗，６省市現Ｏｍｉｃｒｏｎ

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，１月１６日，全國確診者新增確診２２３宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６０宗，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例；本
土病例１６３宗（天津８０宗，其中津南區７９宗、東麗區１宗；河南６８宗，其中安陽市６０
宗、許昌市７宗、鄭州市１宗；廣東９宗，其中珠海市５宗、深圳市２宗、梅州市１宗、中山市
１宗；陝西５宗均在西安市；廣西１宗在崇左市），廣東１宗由無症狀感染者轉為確診病例。無
新增死亡病例；新增疑似病例４例，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院１９０宗。此外，新
增無症狀感染２８宗均為境外輸入；尚在醫學觀察的無症狀感染者７４２宗（境外輸入６９２宗
）。
　　截至１月１６日，全國現有確診病例３４９４宗（其中重症病例１５宗），累計治愈出院病
例９６９５７宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０５０８７宗，現有疑似病例
８宗。

＊天津體育館氣膜實驗室２４小時建成＊

　　國內疫情呈多點散發，截至目前，全國已有６個省市出現Ｏｍｉｃｒｏｎ本地個案，超過
４００人感染。
　　天津市衛生健康委新聞發言人何鵬１６日下午稱，自２０２２年１月１５日６時啟動，天津
全市第三次全員核酸檢測累計採樣檢測１２４３１６３６人，共檢出５９宗陽性，均來自津南區
，其中隔離點２３宗，居家隔離３１宗，封管控區５宗。
　　天津體育館氣膜實驗室１６日凌晨正式投入使用。氣膜實驗室是由中建二局三公司建設，１
月１５日晚１８時完成搭建。實驗室由兩組氣膜實驗室組成，每組５個艙、共計１０個艙。按十
混一檢測要求，此氣膜實驗室每日可檢測核酸樣本達１５０萬人份。
　　另外，河南省鄭州市，周日相隔一日再度展開大規模核酸檢測，為今年及本輪疫情以來的第
８次，涉及全市除上街區以外的９城區。
　　而河南安陽市新增有６０宗個案，亦有Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒感染個案，安陽市昨日發布
《關於依法加強人員車輛管控的通告》，由６時起，進一步提升全市管控措施，包括要求民眾足
不出戶，市面上車不上路、店不經營，暫停一切經營活動。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS17/01/2022
【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表
開市Good Morning17/01/2022
溫傑：修訂《博彩法》草案較預期寬鬆　惟現價已大致反映
大行報告17/01/2022
【大行炒D乜】高盛、富瑞點睇濠賭股　一click就知道
財經熱話17/01/2022
【陶觀天下】全球通脹持續升溫　聯儲緊縮驟然提速
財經熱話17/01/2022
【虛幣世界】比特幣持續低迷，於四萬三美元關口上落
香港要聞14/01/2022
【新冠肺炎】林鄭：社交距離措施延長兩周至年初三　年宵花市取消
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金