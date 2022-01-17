【聚焦數據】統計局：１２月發電量同比下降，原煤生產繼續加快

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局發布２０２１年１２月份能源生產情況，規模以上

工業主要能源產品中，除發電量同比有所下降外，煤、油、氣均不同程度增長。總結２０２１年

，各項能源產品生產均錄得同比增長，原煤、原油、電力生產比上年加快，天然氣生產增速放緩

。

原煤１２月生產繼續加快，進口由增轉降。隨著增產保供政策持續推進，１２月份，生產原

煤３﹒８億噸，同比增長７﹒２％，增速比上月加快２﹒６個百分點；進口煤炭３０９５萬噸，

同比下降２０﹒８％。總結２０２１年，生產原煤４０﹒７億噸，比上年增長４﹒７％；進口煤

炭３﹒２億噸，比上年增長６﹒６％。煤炭價格回落，１２月３１日，秦皇島港５５００大卡、

５０００大卡和４５００大卡動力煤綜合交易價格分別為每噸７７３元、６９２元和５８４元，

比１１月２６日分別回落２１３元、１９９元和２０８元。



＊全年進口天然氣增１９﹒９％，發電量增長８﹒１％＊



１２月原油生產增速略有回落，加工量由增轉降。１２月生產原油１６４７萬噸，同比增長

１﹒７％，增速比上月放緩１﹒０個百分點；加工原油５８７３萬噸，同比下降２﹒１％，上月

為增長２﹒２％。總結２０２１年，生產原油１９８９８萬噸，比上年增長２﹒４％；加工原油

７０３５５萬噸，比上年增長４﹒３％。原油進口由降轉增，國際原油價格上漲。１２月份，進

口原油４６１４萬噸，同比增長１９﹒９％，上月為下降８﹒０％；２０２１年，進口原油

５１２９８萬噸，比上年下降５﹒４％。

天然氣生產放緩。１２月生產天然氣１９２億立方米，同比增長２﹒３％，增速比上月放緩

２﹒１個百分點。總結２０２１年，生產天然氣２０５３億立方米，比上年增長８﹒２％，兩年

平均增長９﹒０％，增速較上年有所放緩。天然氣進口增速回落。１２月份，進口天然氣

１１６５萬噸，同比增長３﹒８％，增速比上月回落１４個百分點。２０２１年，進口天然氣

１２１３６萬噸，比上年增長１９﹒９％。

１２月份，全國發電７２３４億千瓦時，同比下降２﹒１％，上月為增長０﹒２％，比

２０１９年同期增長６﹒８％，兩年平均增長３﹒４％，日均發電２３３﹒３億千瓦時。

２０２１年發電８１１２２億千瓦時，比上年增長８﹒１％，比２０１９年增長１１％，兩年平

均增長５﹒４％。



＊２０２１年四季度全國工業產能利用率為７７﹒４％＊



另外，國家統計局數據顯示，２０２１年四季度，全國工業產能利用率為７７﹒４％，比上

年同期下降０﹒６個百分點。２０２１年全國工業產能利用率為７７﹒５％，比上年上升３﹒０

個百分點。分三大門類看，四季度，采礦業產能利用率為７７﹒０％，比上年同期上升２﹒０個

百分點；制造業產能利用率為７７﹒６％，下降０﹒８個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和

供應業產能利用率為７５﹒４％，上升１﹒１個百分點。（ｄｗ）





