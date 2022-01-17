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17/01/2022 10:41

【聚焦數據】統計局：１２月發電量同比下降，原煤生產繼續加快

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局發布２０２１年１２月份能源生產情況，規模以上
工業主要能源產品中，除發電量同比有所下降外，煤、油、氣均不同程度增長。總結２０２１年
，各項能源產品生產均錄得同比增長，原煤、原油、電力生產比上年加快，天然氣生產增速放緩

　　原煤１２月生產繼續加快，進口由增轉降。隨著增產保供政策持續推進，１２月份，生產原
煤３﹒８億噸，同比增長７﹒２％，增速比上月加快２﹒６個百分點；進口煤炭３０９５萬噸，
同比下降２０﹒８％。總結２０２１年，生產原煤４０﹒７億噸，比上年增長４﹒７％；進口煤
炭３﹒２億噸，比上年增長６﹒６％。煤炭價格回落，１２月３１日，秦皇島港５５００大卡、
５０００大卡和４５００大卡動力煤綜合交易價格分別為每噸７７３元、６９２元和５８４元，
比１１月２６日分別回落２１３元、１９９元和２０８元。

＊全年進口天然氣增１９﹒９％，發電量增長８﹒１％＊

　　１２月原油生產增速略有回落，加工量由增轉降。１２月生產原油１６４７萬噸，同比增長
１﹒７％，增速比上月放緩１﹒０個百分點；加工原油５８７３萬噸，同比下降２﹒１％，上月
為增長２﹒２％。總結２０２１年，生產原油１９８９８萬噸，比上年增長２﹒４％；加工原油
７０３５５萬噸，比上年增長４﹒３％。原油進口由降轉增，國際原油價格上漲。１２月份，進
口原油４６１４萬噸，同比增長１９﹒９％，上月為下降８﹒０％；２０２１年，進口原油
５１２９８萬噸，比上年下降５﹒４％。
　　天然氣生產放緩。１２月生產天然氣１９２億立方米，同比增長２﹒３％，增速比上月放緩
２﹒１個百分點。總結２０２１年，生產天然氣２０５３億立方米，比上年增長８﹒２％，兩年
平均增長９﹒０％，增速較上年有所放緩。天然氣進口增速回落。１２月份，進口天然氣
１１６５萬噸，同比增長３﹒８％，增速比上月回落１４個百分點。２０２１年，進口天然氣
１２１３６萬噸，比上年增長１９﹒９％。　
　　１２月份，全國發電７２３４億千瓦時，同比下降２﹒１％，上月為增長０﹒２％，比
２０１９年同期增長６﹒８％，兩年平均增長３﹒４％，日均發電２３３﹒３億千瓦時。
２０２１年發電８１１２２億千瓦時，比上年增長８﹒１％，比２０１９年增長１１％，兩年平
均增長５﹒４％。

＊２０２１年四季度全國工業產能利用率為７７﹒４％＊

　　另外，國家統計局數據顯示，２０２１年四季度，全國工業產能利用率為７７﹒４％，比上
年同期下降０﹒６個百分點。２０２１年全國工業產能利用率為７７﹒５％，比上年上升３﹒０
個百分點。分三大門類看，四季度，采礦業產能利用率為７７﹒０％，比上年同期上升２﹒０個
百分點；制造業產能利用率為７７﹒６％，下降０﹒８個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和
供應業產能利用率為７５﹒４％，上升１﹒１個百分點。（ｄｗ）

　

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