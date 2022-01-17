【大國博弈】美參議員欲立法禁止國防合約承包商使用中國稀土

《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》報道，美國參議院將由共和、民主兩黨議員提出法

案，要求在２０２６年之前，強制禁止國防業務承包商購買中國稀土，並利用國防部來建立戰略

礦物物資常備庫存。

這項被視為美國為遏止中國近乎掌控稀土行業的最新法案，名為「２０２２年恢復重要能源

及本土稀土安全庫存法案」，由美國共和黨參議員科頓（Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ）、美國民主黨

參議員凱利（Ｍａｒｋ Ｋｅｌｌｙ）提出。

Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ表示，美國目前只有一處稀土礦，沒有處理稀土礦物的能力，因此終

止美國對中國稀土的開採及加工的仰賴，對於建立美國國防及科技部門至為重要。他形容中國逐

漸成為全球稀土的領導者，是美國以往政策所造成，並稱新的政策將會降低中國的控制力。

報道指出，該法案基本上利用國防部對戰鬥機、導彈以及其他武器所做的數以１０億美元計

的採購活動，藉以要求承包商停止仰賴中國，並進一步延伸至支持恢復美國稀土生產。提案要求

國防承包商在四年內停止使用中國稀土，只有在十分稀缺的情況下才允許豁免。國防承包商將需

要立即說明其使用的礦物來源。（ｊｔ）

