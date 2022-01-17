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17/01/2022 09:54

【朝鮮局勢】據報中國與北韓今恢復鐵路貿易，疫情以來邊境首重開

　　《經濟通通訊社１７日專訊》自２０２０年初疫情開始以來，北韓從沒有正式報告過任何新
冠確診病例，但就實施了嚴格的防疫措施，包括關閉邊境和限制國內旅行。最新消息是，一列北
韓火車於昨日（１６日）駛入中國邊境城鎮，是２０２０年邊境防疫封鎖以來的首次此類過境活
動。據《路透》引述一名來自中國丹東的貿易商表示，他們預計與北韓的常規貿易最快將於今日
恢復。人們已經開始搶訂車廂，以便把貨物運過去。
　　關於有北韓列車抵達中國的消息，南韓《韓聯社》引述消息人士稱，目前還不清楚這列火車
是否運輸任何貨物進入中國，但可能會在周一裝載「緊急物資」返回北韓。日本《共同社》也報
道了該列車抵達的消息。
　　中國與北韓在疫情期間仍存在有限的貿易，但大多數貨物似乎都是經由朝鮮的海港運輸，而
不是通過陸路邊境的火車。中國還沒有正式宣布重新開放邊境的消息，外交部周日沒有立即回應
關於確認邊境重新開放的請求。
　　北韓近日軍事動作頻繁，綜合南韓聯合參謀本部及日本海上保安廳消息，北韓於今晨再次向
東部海域發射疑為彈道導彈，是今年第４次，估計已經落海。對上一次為上周五利用火車移動平
台試射２枚彈道導彈。（ｗｌ）

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