《海納智見－荀玉根》開年批了哪些新基建項目？

《海納智見》２０２１年三季度以來，國內經濟下行壓力加大，國內穩增長政策開始轉向積

極，未來基建投資有望發力。我們早前梳理了三大方向的基建亮點，具體包括民生領域 的保障

性住房建設、老舊社區改造、水利工程建設，低碳領域的清潔能源和配套的新型電力系統建設，

科技領域的５Ｇ基站建設、資料中心建設、工業互聯網應用等。同時，我們詳細分析和測算了各

個方向可能的投資規模，基本都是千億甚至萬億級。

除了解總體的投資情況，也有投資者關心各個方向具體有哪些類型的項目會被投入建設？這

些項目的規模有多大？具體建設的細節是什麼樣的？我們試圖從今年以來（截至２０２２╱１╱

１２）全國發布的項目中尋找到答案。需要說明的是，本文所統計的基建項目僅僅是目前可公開

獲取信息的，實際基建項目會更多，因此本文旨在窺一斑而知全豹，大致推測基建可能推進的方

向。



（１）民生領域：保障房建設單個項目投資規模較大，老舊社區改造項目數量更多。今年以

來各地方涉及保障性住房的項目數量有１４個，從單個項目看，保障房建設的投資金額相對較大

，例如河南新鄉投資８億元建設兩個動力電池專業園區保障性租賃住房項目，通過建設保障房拉

動地產和建築的同時，也有助於鼓勵動力電池產業發展，以老基建帶動新興產業。

除了興建住房之外，保障房建設也包括對已有住房進行改造和裝修，例如四川塘汛保障性租

賃住房功能完善及裝飾裝修工程，但投資規模不大，對裝修建材的需求有一定帶動。老舊社區改

造項目數量相對較多，今年以來各個地方出枱的有關老舊社區改造的擬建項目數量有１３４個，

單個項目投資相對保障房要小一些，例如四川富順縣東湖片區老舊社區改造主體及配套項目合計

投資金額近１﹒４億元，但老舊社區的改造能夠帶動建材、建築裝修、物業管理等多個行業。

水利工程方面，國家層面推動的重大項目通常規模較大，其中重大引調水工程項目投資額達

數百億元，這些項目都還在建設過程中，地方推進的水利項目則較少，僅有１６個，投資金額也

不大。



（２）低碳領域：清潔能源是政策發力的重點，同時新型儲能項目也在推進。今年以來各個

地方發布的有關光伏和風電的擬建項目數量近１９００個，「農光互補」即棚頂太陽能發電項目

相對較多，投資金額跟裝機量掛勾，投資規模較大的例如吉林省金世楓新能源有限公司

１７０ＭＷＰ農光互補光伏發電項目的投資規模超過１０億元，部分風電項目的投資金額也較大

，例如河南省永城市宸楓１０萬千瓦風電項目一期和二期合計建設規模超過１４億元。由此可見

清潔能源建設不僅有助於中國碳達峰和碳中和目標的實現，也能夠帶動社會大量投資。

清潔能源領域除了發電這個環節，關鍵零部件生產製造也是政策支持方向，例如河南省投資

１０億建設年產３０００台╱套風電塔筒、風葉生產項目。此外，新能源發展離不開新型電力系

統的建設，包括儲能、輸變電都是未來建設的重點，２１年７月發改委和能源局提出到２０２５

年實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，裝機規模達３０００萬千瓦以上。

從地方落實情況來看，新型儲能相關項目正在推進，例如江西宜春投資５０億建設年產１０

萬噸電池級儲能材料項目，河南南陽投資超６億元建設共享儲能電站。新型電網還包括輸電側的

投資，項目規模也很可觀，例如河南省周口市的５００千伏輸變電工程投資規模超過６億元。



（３）科技領域：５Ｇ基站項目建設逐步推進，５Ｇ相關應用也在地方開始試點。今年以來

發布的與５Ｇ相關的項目有２２個，其中５Ｇ基站建設項目有６個，撬動的投資規模較大。例如

武漢國翼通信有限公司在武漢市和荊門市的２個５Ｇ基站建設項目合計投資達３億元，在各個區

域的中心及邊沿地帶新建２０００個５Ｇ信號塔，旨在增強覆蓋全市的５Ｇ信號。

資料中心建設項目相對不多，今年以來各地方發布的相關項目有１１個，但單個項目投資規

模較大，例如廣東省漢方科技５Ｇ數據互聯網計算中心項目和周盤科技智慧能源管理研發應用數

據中心項目分別近６億元和４億元。在５Ｇ基礎設施建設完善基礎之上，地方也在積極實踐５Ｇ

在實體經濟中的應用，例如河南省湖濱區的５Ｇ＋智慧交通建設項目，但此類項目規模目前還不

大，投資拉動作用較弱。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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