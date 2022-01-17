【數據解讀】方正中期：經濟有重新下滑趨勢，消費大回落影響負面

《經濟通通訊社１７日專訊》內地去年四季度ＧＤＰ同比增長４％，雖創２０２０年次季以

來新低，仍顯著高於市場預期的３﹒６％。２０２１年全年內地經濟同比增８﹒１％，完成政府

工作報告定下的全年ＧＤＰ增６％以上目標。單看１２月，數據表現分化。其中規模以上工業增

加值同比增長４﹒３％，優於預期，為四個月高點；社會消費品零售總額同比增１﹒７％，遠低

預期的３﹒７％。２０２１年固定資產投資同比增長４﹒９％，略高於預期。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博指出，但從四季度數據來看，ＧＤＰ增速出現回落，一

方面是疫情重新蔓延，另一方面亦與國內經濟走弱，尤其是房地產下行趨勢有關。總體來看，經

濟有重新下滑的趨勢，降息亦是為了對抗經濟下行的逆周期調節行為，將在一定程度上阻止經濟

下滑的趨勢。

從中期看，中國經濟料仍將維持穩健走勢，不過需要注意的是消費數據大幅回落對於經濟影

響負面，主要原因在於就業出現一些短期影響因素，以及地產和部分行業受到政策影響，但從長

期看，隨著中國經濟結構的轉型以及房地產稅的出台，消費數據有望在２０２２年下半年至

２０２３年重新回暖。（ｗｌ）

