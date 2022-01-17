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17/01/2022 14:27

【數據解讀】中國去年人口淨增４８萬，專家料零增長提前５年到來

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局今日公布的數據顯示，２０２１年年末全國人口
１４１２６０萬人，僅比上年末增加４８萬人。全年出生人口１０６２萬人，人口出生率為千分
之７﹒５２；死亡人口１０１４萬人，人口死亡率為千分之７﹒１８；人口自然增長率為千分之
０﹒３４。
　　人口一年增長４８萬，這一數據意味著什麼？據《２１財經》引述山東社會科學院人口與社
會發展研究院院長崔樹義表示，從人口自然增長率來看，２０２２年中國或許就將迎來總人口的
「零增長」。這比之前人口學界的預測要提前至少５年。目前尚看不到分省的數據，但其預計有
不少省份在２０２１年已經出現人口零增長甚至負增長。
　　崔樹義指，最近數年中國人口增長斷崖式下跌，其中一個關鍵原因就是處於生育旺盛期的育
齡婦女人數大幅度減少，二孩政策的紅利消失。雖然各地都在出台生育政策，但對生育的刺激作
用不明顯。
　　東吳證券首席經濟學家任澤平早前發表文章，提議人行印發２萬億元人民幣推行鼓勵生育措
施，用１０年時間讓社會多生５０００萬孩子。但其微信公眾號上的有關文章很快被刪除，其微
博帳號亦因「違反相關法律法規」而被禁言。（ｗｌ）

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