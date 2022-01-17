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17/01/2022 10:00

【聚焦數據】去年全國固定資產投資增４﹒９％，略高預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，去年全國固定資產投資
增４﹒９％，略高預期的增４﹒８％。１２月份，固定資產投資環比增長０﹒２２％。
　　全年全國固定資產投資（不含農戶）５４４５４７億元（人民幣．下同），比上年增長
４﹒９％；兩年平均增長３﹒９％。
　　分領域看，基礎設施投資增長０﹒４％，製造業投資增長１３﹒５％，房地產開發投資增長
４﹒４％。全國商品房銷售面積１７９４３３萬平方米，增長１﹒９％；商品房銷售額
１８１９３０億元，增長４﹒８％。
　　分產業看，第一產業投資增長９﹒１％，第二產業投資增長１１﹒３％，第三產業投資增長
２﹒１％。民間投資３０７６５９億元，增長７﹒０％，佔全部投資的５６﹒５％。
　　高技術產業投資增長１７﹒１％，快於全部投資１２﹒２個百分點。其中，高技術製造業、
高技術服務業投資分別增長２２﹒２％、７﹒９％。高技術製造業中，電子及通信設備製造業、
計算機及辦公設備製造業投資分別增長２５﹒８％、２１﹒１％；高技術服務業中，電子商務服
務業、科技成果轉化服務業投資分別增長６０﹒３％、１６﹒０％。社會領域投資比上年增長
１０﹒７％，其中衛生投資、教育投資分別增長２４﹒５％、１１﹒７％。

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