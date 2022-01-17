【聚焦數據】去年全國商品房銷售額增４﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，２０２１年，商品房銷

售額１８１９３０億元（人民幣．下同），增長４﹒８％；比２０１９年增長１３﹒９％，兩年

平均增長６﹒７％。其中，住宅銷售額比上年增長５﹒３％，辦公樓銷售額下降６﹒９％，商業

營業用房銷售額下降２﹒０％。

全年商品房銷售面積１７９４３３萬平方米，比上年增長１﹒９％；比２０１９年增長

４﹒６％，兩年平均增長２﹒３％。其中，住宅銷售面積比上年增長１﹒１％，辦公樓銷售面積

增長１﹒２％，商業營業用房銷售面積下降２﹒６％。

２０２１年末，商品房待售面積５１０２３萬平方米，比１１月末增加８５８萬平方米。其

中，住宅待售面積增加４８０萬平方米，辦公樓待售面積增加９４萬平方米，商業營業用房待售

面積增加４６萬平方米。



＊全年企業開發貸降１２﹒７％，利用外資降４４﹒１％＊



２０２１年，房地產開發企業到位資金２０１１３２億元，比上年增長４﹒２％；比

２０１９年增長１２﹒６％，兩年平均增長６﹒１％。其中，國內貸款２３２９６億元，比上年

下降１２﹒７％；利用外資１０７億元，下降４４﹒１％；自籌資金６５４２８億元，增長

３﹒２％；定金及預收款７３９４６億元，增長１１﹒１％；個人按揭貸款３２３８８億元，增

長８﹒０％。

去年１２月，房地產開發景氣指數為１００﹒３６。

