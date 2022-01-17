【ＦＯＣＵＳ】迫遷台積電與美國棄台時間表

【ＦＯＣＵＳ】剛於去年退休的前美國印太司令部司令戴維森（Ｐｈｉｌｉｐ

Ｄａｖｉｄｓｏｎ），在新年前夕接受日媒採訪，再一次表達了他對解放軍可能在６年內武力攻

台的「擔憂」。事實上，戴維森早在去年３月仍在任時，就曾向美國參議院發出過同樣警示，當

時解放軍的回應是，堅決反對美方渲染「中國軍事威脅」。

作為美國在印太區的最高軍事指揮官，戴維森對參議院的證供絕非兒戲，因此所謂「６年攻

台」，應被視為美軍內部權威的台海局勢評估。甚至進一步而言，如果這就是美國判定的解放軍

攻台時間表，那麼從邏輯上來推論，它同時也應被理解為美國的「棄台」時間表。



＊解放軍攻台即是美國棄台＊



原因在於，今日解放軍武統台灣的軍事實力，與１９９６年台海危機時期已不可同日而語。

一旦做好攻台準備，就不會僅僅局限於渡海登島，同時還至少包括在台灣外海圍點打援，以及防

止第三國利用潛艇、隱形戰機，空襲長三角與珠三角等大陸沿海經濟與科技核心區。

換言之，解放軍在軍改時代所設定的攻台能力，必將是在足夠的縱深範圍內架起一張海、陸

、空、天火網。在此情況下，美軍不可能冒險馳援台島，所以唯一的選擇就是趕緊完成棄守部署

，改為從更遠的第二、三島鏈遠海牽制中國。從這個角度看，美國完成棄台準備的時間，也應是

在６年之內。

事實上，自去年中美軍撤離阿富汗後，台島內部亦再次討論了美國棄台的可能，更引來華府

官員、智囊和民進黨政府的強烈反駁。但無法忽略的是，美國在加緊向台灣軍售的同時，的確也

在迫遷台灣最重要的戰略、科技與經濟資產台積電。



＊美國軍事論文提出炸毀台積電＊



作為美國企業重度依賴的晶片供應商，台積電與大陸只有一海之隔的事實顯然令華府食寢難

安。正主動與中國大陸供應鏈脫勾的美國政府，已要求台積電交出內部機密資料，並前往美國亞

利桑那州設廠。

更具爆炸性的消息，是上月底戴維森重提解放軍６年攻台時，美國陸軍戰爭學院期刊《戰爭

要素》（Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）發表了一篇軍事戰略論文，竟建議台灣當局在必要時採取「焦

土政策」，包括啟動台積電等半導體產業的自毀程序。有關建議自然激發了台島內部的焦慮情緒

，有島內媒體人士分析，上述文章是為台積電遷往美國造勢，以便將來連一片瓦也不會留給大陸

。

回想這兩年美國軍事智囊提出建構亞洲小北約，最開始也沒有引起輿論重視，認為只是停留

於設想階段；不料美、英、澳去年果然結成軍事聯盟，因此對台積電的迫遷恐怕也不是空穴來風

。

戴維森的公開警告當然也是在向北京放煙幕，推測北京一貫的處事方式，首先會對其言論的

意圖「全盤預判」，釐清虛實。然後是「料敵從寬」，如果美方提出的時間是６年，那麼減半或

是更鬆，也就是料想美國在兩、三年內會完成台灣的「空心化」部署，這個時間點，正好趕在台

灣的下一場總統選舉到來之前。不過，台積電已拍板投資近百億美元在高雄建７及２８納米晶圓

廠，２０２４年量產。由此判斷，台積電也不願意離開台灣。

