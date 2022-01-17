【新冠肺炎】廣東昨日新增９宗本土確診，珠海全市開展核酸檢測

《經濟通通訊社１７日專訊》內地已有多地爆發本土Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情，包含天津市、河

南省、遼寧省、廣東省的中山、珠海和深圳。廣東衛健委公布，昨日全省新增本土新冠肺炎９宗

確診病例，其中深圳２宗，珠海５宗，中山１宗為無症狀感染者轉確診），梅州１宗。

深圳衛健委通報新增兩宗新冠肺炎確診病例，其中１人基因測序結果為Ｏｍｉｃｒｏｎ變異

株，與此前的確診病例無關，是新的獨立疫情。患者為２１歲的女性，主要從事境外冷凍化學試

劑收發貨等，於１月１５日主動核酸篩查中發現，感染了Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒。上述２人均

在深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，情況穩定。截至１月１６日２０時，深圳市累計報告

１７宗病例。

深圳市坪山區委常委、副區長袁虎勇介紹，坪山區在首次報告一宗Ｏｍｉｃｒｏｎ病例後，

坪山區連夜組織疾控、公安接到各方力量，成立專班，協同龍崗區全面、嚴密、深入排查該病例

１４天的流動軌跡。截至目前，追蹤到密接次密接人員３３７名，已按防疫規定，對住在坪山區

的相關人員進行集中隔離。第一時間啟動全區新一輪全員核酸檢測。



＊珠海全市開展核酸檢測＊



珠海新增２宗新型肺炎本土確診Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，令近期累計的確診個案增至９宗，無

症狀感染個案１宗。珠海市衛生健康局副局長黃芸表示，新增確診病例是在集中管理的密切接觸

者中檢測發現，新增病例近日的主要活動範圍，在香洲區南屏鎮，仍為同一條傳播鏈。新增２人

包括１名４２歲女子及３歲男童，同樣是之前確診者的密切接觸者。

截至星期日下午，當局已經追蹤到６０００多人名密接者及次密切接觸者，全部落實管控措

施。另外，由周日起珠海市連續三日每日開展一輪全員核酸檢測。目前珠海全市旅遊景區景點，

已經全部暫停營業，香洲區範圍內餐飲場所已全部取消堂食，並根據疫情進展、防控需要進行動

態調整。（ｃａ）









