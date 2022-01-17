【恒大困局】恒大地產轉讓兩家公司股權，均由五礦信托接盤

《經濟通通訊社１７日專訊》據企查查ＡＰＰ顯示，昆明恒拓置業有限公司、佛山市順德區
盈沁房地產開發有限公司近日發生工商變更，前者股東恒大地產集團昆明有限公司退出１００％
股權，後者股東恒大地產關聯公司佛山市南海俊凱房地產開發有限公司退出４９％股權，二者均
由五礦國際信托有限公司接盤。（ｃａ）
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