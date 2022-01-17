【新冠肺炎】國家衛健委：現有疫苗對Ｏｍｉｃｒｏｎ仍有保護效果

《經濟通通訊社１７日專訊》內地多地報告出現新冠變種奧密克戎（Ｏｍｉｃｒｏｎ）疫情
，國家衛健委指出，目前已有的研究結果顯示，奧密克戎變異株對現有疫苗並未完全出現免疫逃
逸；現有疫苗對變異株仍有一定的保護效果，但對其預防感染的能力有所下降；未發現變異株引
起重症率和死亡率的上升，針對Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株，現有疫苗預防重症和死亡仍有效果。
（ｃａ）
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