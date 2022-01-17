《融天納地－溫天納》國家出口機遇仍在

《融天納地》展望內地今年出口形勢，因應環球經濟增長放緩、價格支撐因素轉弱，出口增

長較大機會呈現回落。不過，內地出口韌性仍強，無需過於悲觀。在短期內，要關注疫情、貿易

環境改善等因素。今年內地出口增長速度回落的節奏和幅度仍需進一步觀察，重點在以下三大領

域：



一、疫情因素－因冬季氣溫偏低，加上變種疫情的影響，環球疫情大幅反彈，海外防疫再度

嚴厲，後續內地出口有機會持續超預期。結構上，防疫相關、「宅經濟」相關產品出口可能受到

支撐。不過，出行相關的板塊。如鞋靴、服裝、箱包等產品或受抑制。而機電產品出口，存在一

定的減弱，需要觀察兩大對沖因素，內地供應鏈的吸引力，以及環球經濟復甦受疫情的衝擊。



二、目前，從貿易環境改善出發，特別是今年１月１日ＲＣＥＰ正式生效，市場估計生效第

１年，內地進口關稅削減約近百億美元，內地出口關稅削減超過５０億美元，整體影響有限。不

過，對重點行業的結構影響值得關注，相對利好的行業包括紡服、化纖、紡織、電氣機械等；短

期衝擊的行業包括通信電子（集成電路）、農林牧漁（種子）、汽車、化工等。此外，亦需關注

中美可能的關稅減免、ＣＰＴＰＰ等其他重點區域合作協議的新發展。



三、關於人民幣匯率，今年美元指數轉強疊加中美關係的不確定性，人民幣匯率或呈現弱態

，對出口有一定的支撐。



回顧去年形勢，按人民幣計價，內地１至１２月對四大貿易夥伴進出口同比增長速度相較於

１至１１月的累計同比增長速度呈現輕為減少。整體而言，去年內地對環球主要經濟體的出口尚

算平穩。



因受供應端政策調整，上月內地企業生產經營放慢，故此內需有所放緩，後續需視乎穩增長

政策所帶來的動力。在外需領域，須考慮兩大因素，環球貨幣政策收緊進度以及供應鏈復甦進度

，將影響內地出口的景氣度。此外，去年的高基數或導致本月內地出口同比增長速度將有所回落

，不過變異病毒的出現衝擊了海外供應鏈的復甦，估計內地出口替代效應反將增強，出口景氣有

望短暫延長，而ＲＣＥＰ協議生效以及加工貿易企業稅收等利好政策的出台，將有助於穩定外貿

整體平穩發展。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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