《匯市一周－徐惠芳》觀望美聯儲議息，等待各國數據，外幣整固

《匯市一周》展望本周，英國公布１２月就業報告，歐洲央行公布會議紀錄，油組

（ＯＰＥＣ）及國際能源組織（ＩＥＡ）將公布月度報告，投資者將密切關注，以獲得判斷油市

供求前景的線索。美聯儲的靜默期於１月１５日開始，聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）委員本

周無法對政策發表任何評論。在１月２６日至２７日的政策會議之前，投資者密切關注美國國債

收益率的走勢，並猜測美聯儲將採取甚麼政策。



此外，歐洲央行會議記錄也受投資者關注。１２月會議上，歐洲央行管委會似乎擔心

Ｏｍｉｃｏｒｎ病毒株對ＧＤＰ增長構成的威脅，而非其物價持續上漲的壓力。會議決定擴大資

產購買計畫（ＡＰＰ）下的購債規模，以避免在第一季度緊急抗疫購債計劃（ＰＥＰＰ）結束時

出現落差，投資者傾向於將其對首次加息的預測提前 。



上周美國公布ＣＰＩ及零售銷售數據後，美元從１８個月高位回落，下挫觸及２０周線

９４﹒６８後上升，美元兌主要貨幣由低位回升，關注本周美國公布的房屋數據和首次申領及持

續申領失業金人數。疫情以來，美國房地產市場向好，房價飆升問題似乎不太可能在２０２２年

緩和，還有就業情況持續改善，可能進一步推高房價，這些利好因素可能支持美元。技術上，美

元收復９５失地後，將測試１０日線９５﹒７０，若站上９６水平可望挑戰前高９６﹒４０。



英鎊自今年以來，走勢保持強勁，外界猜測英國央行將在下個月再次加息，機會達到７８％

。投資者關注即將公布的英國就業數據，因英國疫情肆虐期間，暴露英國勞動力市場長期供需不

衡的問題，包括勞動力短缺帶來供應鏈樽頸問題，間接影響物資運送和供應問題引發通脹急升。

若明日公布的英國就業數據遠遜上月，可能增加英鎊下行壓力，初步留意支持位１﹒３６２６及

１﹒３５８８。關注英國ＣＰｌ和零售銷售數據，若表現超乎預期增長或刺激英鎊，挑戰上方三

個月前高位１﹒３８３０。



英鎊走強，受惠於美元走弱，以及認為英國可能正在度過Ｏｍｉｃｒｏｎ病例飆升的最糟糕

時期的觀點，幫助為英國近期再次加息鋪平道路。英鎊現時在１﹒３６７０水平整固，趨勢往上

，下方支持１﹒３６２０、１﹒３５４０。



加拿大經濟復甦步伐強勁，市場認為，央行加息的可能性達８０％，這與加拿大央行的指引

形成鮮明對比，４月可能是最早時間加息。即將公布的通脹數據和零售銷售數據可能至為重要。

投資者觀察本周內公布的ＯＰＥＣ和ＩＥＡ月度原油市場報告。若各油組對原油供應保持樂觀增

長的態度或指引油價再度上升，間接支持加元，美元兌加元可望下試三個月前低位１﹒２２８７

，阻力位留意１﹒２６９３。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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