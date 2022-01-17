《金石為開－黃威》加息預期繼續鞏固，惟金價支持增強

《金石為開》上周美聯儲多位官員表態支持３月加息，其中包括兩位票委。在美聯儲主席的

提名聽證會上，鮑威爾重申了１２月會議紀要的觀點，但未如市場擔憂的那般鷹派，令風險情緒

略有好轉。不過他強調了高通脹風險，且多位鴿派官員都表示美聯儲將調整貨幣政策，更加確定

美聯儲已經向全面鷹派轉變。過去一周短端債息仍繼續上行，長端債息於高位反覆，市場加息預

期得到進一步加強。美元指數震盪走低，對黃金形成支持，金價沖高回落，全周仍累計上漲

１﹒２％。



美聯儲今年的加息計劃成為當前市場關注的焦點。今年擁有投票權的聖路易聯儲主席布拉德

率先表示，美聯儲可能最早今年３月就決定加息，以作為回應通脹高漲的行動，並在加息不久後

開始縮表。另一位票委克利夫蘭聯儲主席梅斯特也表示，若經濟發展符合預期，她支持３月就加

息。而且同樣擁有投票權的坎薩斯城聯儲主席喬治和梅斯特均認為，美聯儲或比之前一輪更快速

縮表。



而美聯儲主席鮑威爾在其連任提名聽證會上的表態則相對溫和。他基本上重申了１２月會議

紀要的觀點，雖然提及了加息和縮表的問題但只是蜻蜓點水，並未給出行動時間的提示。這令市

場的風險情緒一度有所好轉。不過綜合美聯儲多位官員（尤其是今年票委）近期的表態，可以更

加確定美聯儲已經全面轉向鷹派。上周長端債息在高位反覆，對加息更加敏感的短端債息則繼續

走高。ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示３月加息的概率進一步上升至八成以上。



美聯儲收緊貨幣政策，自然是利淡黃金。早前市場對美聯儲加快收緊貨幣政策的擔憂蓋過了

通脹走高的影響，導致黃金一度形成倒Ｖ走勢。然而當前３月加息的市場預期已經很難繼續提前

，這意味著黃金或處於利空出盡的階段。上周金價重返日線保歷加通道中軌之上，成功阻止了短

線局勢的惡化，反映出多頭力量逐漸加強，黃金中線走勢有望反覆轉好。



本周美國並無太多重要數據，重點關注中國四季度ＧＤＰ、歐元區１月ＺＥＷ經濟景氣指數

以及歐元區和英國１２月核心通脹。《六福金融分析師 黃威》（網址

：ｗｗｗ﹒ｌｆｆ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

