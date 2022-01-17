《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局可以加幾多息？

《缸邊隨筆》美國通脹自２０２１年３月，在美國抬頭，但美儲局一直避處理，到上周，美

國消費物價指數終爆上７％，是３０年來之高，美儲局於是在上周來了個「快（補鑊）、狠（補

鑊）、準（乜都噏）」的嚴對通脹言論，但美儲局可以加幾多息？



２０２１年７月５日，筆者有文：《聯儲局可以加息嗎？》，已講到此點了，形勢無變，故

當時推論，今仍有效，文謂：



傳統的抗通脹手段，其一是加息。美國聯儲局可以用上加息這手段嗎？答案是：不可以。為

甚麼？



先明白三點：



（１）美國政府目前有２８萬億美元債；

（２）大部分這個２８萬億美元債是短債，而短債對利率加減是極端敏感的；

（３）一加息，美國政府的利息支出會大增。



過去１０多年，美國各個年期的債息均見下跌，債息下跌，使到美國政府雖然一直加大發債

，但為這龐大債務所付的利息額卻一直下跌。



這個美國大債仔的「借大，但息付少」的蜜月期會在２０２５年就完結。因為市場及聯儲局

都估會於２０２２年╱２０２３年起加息，如美國債息加了０﹒２５厘，美國政府的利息支出就

會增加１００億美元。



又如果聯儲局將其手上所持的債回吐，減至金融風暴前的１萬億美元資產時，而美官息又回

至金融風暴前的４％時，美政府就要為其票據多付１６００億美元息，為長期債券要多付

２９００億美元息。以上所估的增加利息負擔並不包括將會發行的債券，只計算目前已發行了的

。這些新發行的債券其利息負擔估計會達５０００億美元。



總括言，聯儲局如容許加息，並加息至金融風暴前水平，美政府每年要加多的利息支出約為

１萬億美元。



美國怎支付這個每年１萬億美元的利息支出和還這２８萬億以至５０萬億的美元債的本金？



估計美國是會買多幾部印鈔機，印多些美鈔出來付息，而本金就有拖無欠，有息派便不算壞

帳，不用破產。



這個支絀的情況可以維持多久？不知，因為美國政府年復一年的龐大支出，是未看到可以由

稅入而來清債的可能性。



上周Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ這位反華先鋒及大美國主義者則表示，聯儲局最多加４至５次息（

每次２５個點子）就會被逼停（圖五）。他的原因是兩點：



（１）由於人人反碳，使到投資開採石油、天然氣的財資支出減少，此即未來的石油供應無

甚增長。如需求稍增，油價可以升上百美元一桶。



百美元原油價，即是油站油價可逾４美元╱加侖，美國駕車者只習慣２美元╱加侖的油價，

４美元╱加侖即是通脹再爆表，美選民會呱呱叫，那麼在２０２２年１１月的中期選舉，民主黨

的選情危矣。拜登承受得了嗎？



屆時美儲局敢再大加息以「害」民？雖然叫３月加息之民調大漲，但到１２月會加４次息的

民調則下滑（圖六），這或許說明部分問題。



（２）如加４次息，即加１厘了，美股必跌，美儲局和白宮敢毀了美股，這個美國中產階級

的財富機器？



筆者和Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ認為美儲局加息可以口狠手不辣，是因為今時美國經過Ｎ年ＱＥ

，已轉化成個ｈｙｐｅｒｆｉｎａｎｃｉａｌｉｚｅｄ超級金融化的社會，在個

ｈｙｐｅｒｆｉｎａｎｉｃａｌｉｚｅｄ的社會裏，「息」是操生殺大權的。筆者小學讀有《插

秧女》一文，其中有兩句：「四月又五月，更盼分龍雨」，沒有這個４、５月的及時雨，秧苗將

乾死，全年將顆粒無收。



禾與股同樣要水的。禾無水會乾死，股無水，點呢？《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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