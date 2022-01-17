《經濟通通訊社１７日專訊》香港仔東勝道２至４號完成圍封強檢行動，無發現陽性個案。
政府因應一宗初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，當局將東勝道２－４號列作「
受限區域」，截至周日晚上十時５５名居民接受檢測，沒有發現陽性檢測個案，政府派員到訪約
４５戶，約１０戶在過程中沒人應門，將採取措施跟進。
該初步陽性檢測個案涉及一名２３歲任職寵物店售貨員的女住客，她初步確診並涉變異病毒
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17/01/2022 09:57
【新冠肺炎】香港仔東勝道２至４號完成圍封強檢，無發現陽性個案
《經濟通通訊社１７日專訊》香港仔東勝道２至４號完成圍封強檢行動，無發現陽性個案。
政府因應一宗初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，當局將東勝道２－４號列作「
受限區域」，截至周日晚上十時５５名居民接受檢測，沒有發現陽性檢測個案，政府派員到訪約
４５戶，約１０戶在過程中沒人應門，將採取措施跟進。
該初步陽性檢測個案涉及一名２３歲任職寵物店售貨員的女住客，她初步確診並涉變異病毒
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