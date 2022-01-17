【紓困措施】第五輪防疫抗疫基金料惠及１﹒７６萬間餐廳

《經濟通通訊社１７日專訊》食環署表示，為向直接受收緊社交距離措施影響的行業提供進

一步援助，第五輪「防疫抗疫基金」下的餐飲處所資助計劃、商營浴室牌照持有人資助計劃及公

眾娛樂場所牌照持有人資助計劃，由即日起至２月１８日接受申請。

新一輪餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂

的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積發放５萬元至２５萬元的一次性資助，用於援助提供堂食

的餐飲處所。計劃預期可惠及逾１７６００間餐飲業處所。

而上述每間合資格持牌餐飲處所如同時經營卡拉ＯＫ場所、夜總會及酒吧或酒館業務，可按

相關業務分別申請額外２﹒５萬元的一次性資助。政府亦會繼續為商場內美食廣場合資格的食物

製造廠牌照持有人提供財政支援，每位合資格並營運中的食物製造廠牌照持有人按其營運中的持

牌處所面積，可獲發１萬元至５萬元的一次性資助，料１７００名持牌人受惠。

至於食環署轄下街市熟食╱小食攤檔的承租人，以及在公營屋邨持有小販牌照經營熟食業務

的人士，每名合資格的承租人或持牌人亦可申請２﹒５萬元的一次性資助，料可惠及約１０００

位經營者。

另外，商營浴室牌照持有人資助計劃為每名合資格的商營浴室持牌人提供一次性５萬元資助

，而公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃則為合資格的公眾娛?場所牌照持有人（電影院資助計劃

下的合資格電影院營運者除外）及臨時公眾娛?場所牌照持有人分別提供一次性５萬元及１萬元

的資助。

食環署又指，政府較早前於「防疫抗疫基金」下透過多輪計劃向受疫情及政府各項防疫抗

疫和社交距離措施影響的行業提供財政紓困措施，至今已向合資格申請人發放合共超過１３０億

元資助款項。（ａｃ）

