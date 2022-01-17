【香港政情】李卓人涉民陣示威放氣球及阻差辦公表證成立

《經濟通通訊社１７日專訊》民陣去年元旦發起「釋放政治犯」汽車巡遊行動，其間前支聯

會主席李卓人和社民連成員曾健成放了一個白色氣球，下方掛有寫上「釋放政治犯」的直幡，又

以手阻擋警員。李卓人否認在管制區域放飛氣球及阻差辦公兩項控罪，案件今日在東區裁判法院

開審。控方舉證完畢，裁判官裁定案件表證成立，李卓人選擇不自辯，案件押後至下月１５日裁

決。（ｃｌ）（ｚｚ）

