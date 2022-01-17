【新冠肺炎】第五輪防疫抗疫基金下電影院資助計劃開始接受申請

《經濟通通訊社１７日專訊》第五輪「防疫抗疫基金」下的「電影院資助計劃」由明日
（１８日）至１月３１日接受申請。
資助計劃將向在去年１２月份內持公共娛樂場所牌照，並有商業營運的現有電影院提供一筆
過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕５萬元；每條院線最多可獲１５０萬元的資助。創意香
港鼓勵所有合資格電影院營運者申請。（ｃｌ）
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