【新冠肺炎】第五輪防疫抗疫基金下電影院資助計劃開始接受申請

《經濟通通訊社１７日專訊》第五輪「防疫抗疫基金」下的「電影院資助計劃」由明日

（１８日）至１月３１日接受申請。

資助計劃將向在去年１２月份內持公共娛樂場所牌照，並有商業營運的現有電影院提供一筆

過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕５萬元；每條院線最多可獲１５０萬元的資助。創意香

港鼓勵所有合資格電影院營運者申請。（ｃｌ）

