【企業盈警】賽晶科技（００５８０）料全年純利跌最多９４％

《經濟通通訊社１７日專訊》賽晶科技（００５８０）公布，繼早前發盈利警告後，預期截

至去年１２月３１日止年度純利介乎１０００萬元（人民幣．下同）至２０００萬元，比

２０２０年度純利約１﹒７７２億元跌介乎８８﹒７１％至９４﹒３６％。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

