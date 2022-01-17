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17/01/2022 07:53

【企業盈警】賽晶科技（００５８０）料全年純利跌最多９４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》賽晶科技（００５８０）公布，繼早前發盈利警告後，預期截
至去年１２月３１日止年度純利介乎１０００萬元（人民幣．下同）至２０００萬元，比
２０２０年度純利約１﹒７７２億元跌介乎８８﹒７１％至９４﹒３６％。
　　該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

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